Fireaway 的 Stat‑X® 冷凝氣溶膠滅火系統於通過 MSC.1/Circ.1270 評估後，已獲得型式認可及歐盟 / 英國船用設備認證。

由 Bureau Veritas 簽發的三份證書，支持該系統在受《國際海上人命安全公約》(SOLAS) 規範的海事環境中，可於全球、歐盟旗籍及英國旗籍的船舶上應用。

明尼蘇達州明尼托卡2026年6月9日 /美通社/ -- Fireaway Inc. 今天宣佈，該公司的 Stat-X® 冷凝氣溶膠滅火系統依據 MSC.1/Circ.1270 進行評估後，已獲得 Bureau Veritas（必維國際檢驗集團，簡稱 BV）的型式認可。 該三份證書涵蓋全球市場、歐盟及英國。

Bureau Veritas 的型式認可證書 (23277/D1 BV) 確認 Stat-X 系統符合 SOLAS 74（經修訂）、《國際消防安全系統規則》(FSS Code)、1994 年及 2000 年的《國際高速船安全規則》(HSC Codes)，以及 IMO MSC.1/Circ.1270 的規定，有效期至 2030 年 10 月 22 日。 根據歐盟船用設備指令 (EU Marine Equipment Directive) 2014/90/EU，已簽發歐盟型式檢驗證書 (81823/A0 MED)，支持歐盟旗籍船舶的舵輪標誌 (wheelmark) 認證途徑，有效期至 2031 年 4 月 8 日。 根據英國海事與海岸防衞署 (Maritime & Coastguard Agency) 授權的《2025 年商船（船用設備）規例》，Bureau Veritas 簽發了英國型式檢驗證書 (81824/A0 UK)，有效期同樣至 2031 年 4 月 8 日。