GIA收購天然鑽石溯源區塊鏈平台 Tracr 30% 股權 推動天然鑽石溯源與可追溯性的大規模普及

行業權威機構注資 促進 Tracr 發展為獨立的天然鑽石溯源平台及業界解決方案

美國拉斯維加斯 - 2026年6月9日 - 近日，De Beers 集團（De Beers Group）與美國寶石學院（GIA）共同宣佈，雙方已正式簽署最終協議，由 GIA 收購 De Beers 集團旗下天然鑽石溯源區塊鏈平台 Tracr 30% 的股權。這一協議標誌著 Tracr 邁向獨立發展的重要里程碑，亦充分體現了 GIA 對 Tracr 作為業界解決方案的信心，以及在推動天然鑽石大規模溯源與可追溯性方面所發揮的重要作用。





GIA 是次注資，是在雙方2023年合作基礎上的進一步深化。雙方先期已開展合作，將註冊於 Tracr 平台的天然鑽石產地資訊，納入符合條件的 GIA 天然鑽石分級報告。此次股權收購是 Tracr 轉型過程中的重要里程碑，將進一步提升 Tracr 在整個天然鑽石價值鏈中的長遠信譽與公信力。



De Beers 集團首席執行官 Al Cook 表示：「消費者有權了解購買天然鑽石的來源，亦應當對每一顆天然鑽石的產地有更清晰的認知。多年來，De Beers 集團一直透過 Tracr 提供天然鑽石的溯源追蹤數據，並堅信提供產地資訊應成為業界標準。我們曾承諾將 Tracr 開放給更廣泛的同業夥伴，如今非常榮幸能與 GIA 合作，促進 Tracr 發展為獨立的跨業界平台。我們將與 GIA 攜手，共同提升整個天然鑽石業界的產地透明度。」



GIA 總裁兼首席執行官 Pritesh Patel 表示：「在 GIA，我們的使命始終源於信任、誠信與消費者信心。過去數年的合作讓我們更深信，區塊鏈溯源技術與 GIA 獨立的分級鑑定專業能力相結合，能為天然鑽石業界引領全新的透明度標準。隨著 Tracr 在國際市場持續擴展，我們迎來了巨大的機遇 —— 從源頭礦場至消費者手中，提供具備實質意義與可驗證的產地資訊。我們深感自豪能藉著是次投資深化合作，共同引領業界透明度、可追溯性與互信的全新局面。」



Tracr 首席執行官 Jillian Wolk 表示：「憑藉 GIA 的投資，Tracr 邁出了走向獨立平台的重要一步，為未來發展奠定了堅實基礎。我期待繼續擴大平台規模，吸引更多生產商加入，從而讓每一顆註冊天然鑽石的獨特旅程得以生動呈現。每顆天然鑽石都承載著由其來源和工藝塑造的獨特故事。隨著 Tracr 不斷成長，我們將有機會把這些獨一無二的故事，展現於更多人眼前。」



值得一提的是，De Beers 集團自 2018 年起致力研發 Tracr 平台。如今，Tracr 已發展為領先的分布式區塊鏈天然鑽石溯源平台，由開採源頭起即進行登記。2023 年，De Beers 集團將該平台全面開放予更廣泛的同業夥伴，使其成為具備規模效益的跨業界解決方案，完美實現由鑽石原石至成品鑽石的全程來源驗證。



至今，已有近 500 萬顆天然鑽石於源頭透過 Tracr 完成註冊，按價值計算約佔 De Beers 集團原鑽產量的三分之二。自 2025 年 1 月起，De Beers 集團天然鑽石的原產國資訊已可在 Tracr 上查詢；所有新開採的 1 克拉及以上的 De Beers 集團天然鑽石，均已在該平台完成註冊。



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