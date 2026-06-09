香港特別行政區及美國紐約 - 2026年6月9日 - 當代藝術界正經歷一場深刻的典範轉移。繼巴黎個展之後，香港藝術家Wallace Woo將其新創立的「地質抽象主義」從理論命題轉化為具體的實踐。此舉旨在挑戰以西方為中心的敘事，同時建構香港首個完整的美學體系。Woo所指的「地質抽象主義」是一個框架，它融合了核心命題（地質時間）、技術方法、創作方法、觀看倫理以及永久的檔案證據。這並非一種風格，而是一種體系。他的宣言《沉積的維度》（ISBN：978-988-71890-2-2）已被香港公共圖書館永久收藏。



抽象藝術的第三條時間線：沉積，而非表達



傳統抽象藝術要麼專注於瞬間的情感，要麼追求永恆的極簡主義。與此相反, Woo則專注於被忽略的「時間沉澱」維度。他提出了四項基本原則：沉澱重於生產、積極接受限制、在靜默中滋養野性、以及使時間可見——為抽象藝術開闢了全新的「地質維度」。頗具影響力的國際藝術刊物《CVLTARTES》盛讚他的創舉為"對美學敘事的強勢接管"，宣告傳統"圖像繪畫"時代的終結。



Woo拒絕被任何地域文化所定義。 "地質學是一種通用語言，"他說道，"這並非對西方的回應，而是對全球性的定義。"



亞洲語境下的全球美學先鋒



作為一位定居法國的香港藝術家，Woo的雙重身分賦予了他的作品以東方哲學的「靜默沉澱」和西方當代藝術技術的實驗性。儘管他的創作基地已不在故土，但香港的脈搏依然在他創作實踐的核心跳動——那種在狹窄縫隙中開闢道路、在看似無路可走之處尋找出路的韌性，構成了這一論述背後的主要動力。



Woo的創作為藝術史提供了一個新的座標。幾十年來，香港藝術一直被置於西方的範疇框架來解讀。Woo的「地質抽象主義」改變了這一切——它並非回應西方，而是定義了一種根植於時間和物質的全新全球語言。第一個完整的美學體係就此誕生。香港藝術將如何運用它？



