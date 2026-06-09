「智營薈際 2026」大賞頒獎典禮見證 52個得獎作品誕生 得獎作品將巡迴海外 彰顯香港設計實力

接連亮相曼谷 Mega Show 與巴黎 Maison&Objet

香港 - 2026年6月8日 - 由香港出口商會主辦、香港特別行政區政府文創產業發展處為主要贊助機構的年度設計盛事「智營薈際2026」（前身為「香港智營設計大賞」），2026 年 6 月5 日正式公佈得獎名單，52 件原創作品從過百入圍設計中突圍而出。頒獎典禮同日於香港科學園高錕會議中心圓滿舉行，雲集過百位來自文化、設計及商界精英，並邀得文創產業發展處文創產業專員黎細明女士擔任主禮嘉賓，共同見證本地創意設計師的傑出成就。



盛典雲集跨界精英 共證香港設計閃耀國際



「香港智營設計大賞」項目自2012年創立，今年正式更名為「智營薈際」，以盛大之姿重新啟航。頒獎典禮規模更勝往年，並由評審團親自頒獎，體現本地創意設計精神的傳承。香港出口商會會長趙婉玲女士致辭時感激各界支持及參與，並表示：「『智營薈際』為本地設計師提供重要的創意交流及展示平台，致力建構全方位的設計生態系統，讓創意成為香港的新經濟動力。未來，香港出口商會將繼續推動跨界合作，促進設計創意與環球商機接軌，提升香港設計的國際影響力，讓更多本地原創作品在全球市場綻放光芒。」主禮嘉賓文創產業發展處文創產業專員黎細明女士致辭時，寄望今年項目升級後 ，進一步成為推動香港設計走向國際的重要平台，大幅提升香港設計的全球影響力。文創處一直以產業導向為原則，透過「創意智優計劃」支持創意業界產業化發展。政府將繼續全力支持業界機構舉辦高質素設計項目，促進跨界別合作，鞏固香港作為亞洲創意之都及中外文化藝術交流中心的地位。



四大範疇綻放創意 公司組及概念組盡顯鋒芒



本屆「智營薈際」一共頒發 54 個獎項（52 件作品），橫跨家居生活、餐桌品味、禮品智選、體驗娛樂四大產品設計範疇，當中包括 5 個大獎、9 個金獎、36 個優勝獎、3 個綠色獎及 1 個學生獎。公司組及概念組獲獎單位分別為 44 個及 10 個，以家居生活及禮品智選類別表現最為突出。所有得獎作品不僅展現卓越的設計美感，同時揉合商業轉化潛力，盡顯香港設計的多元創新及敏銳市場觸覺。



「智營薈際 2026 」獎項詳情





按獎項類別

公司組

概念組

大獎

4

1

金獎

7

2

優勝獎

31

5

綠色獎

2

1

學生獎

不適用

1



按產品類別

公司組

概念組

家居生活類別

13

10

餐桌品味類別

3

禮品智選類別

18

體驗娛樂類別

10



「智營薈際2026」得獎作品簡介 (大獎及學生獎)

得獎組別及類別

得獎產品名稱

得獎設計師

得獎產品簡介

公司組

- 家居生活

(大獎)

AIROmini 旅行魔法泡茶壺

羅沛帆 *



陳志梁

AIROmini 或許是全球最迷你的便攜式精準萃取茶咖器具，專利氣控結構，將傳統工夫茶簡化為直覺操作，完美沖泡容量剛好滿足一人品飲。

公司組

- 餐桌品味

(大獎)

LOCKIT

黄瑋恒

LOCKIT 將傳統固定式收納盒升級為可自由組合的模組化系統，能靈活配合日常需求。透過專利設計的 "LOCKIT CLIP"，配合不同尺寸的容器，輕鬆組合出不同容量配合需要，無論是廚房、隨行外帶、辦公室或日常整理，都能應對自如。創新的 "LOCKIT CLIP" 附有可拆式矽膠墊圈，完美密封防漏，有效保持食物新鮮及方便攜帶。容器採用透明且不含 BPA 的安全材質，無需開啟即可快速識別種類與剩餘量；同時，底部凹凸設計讓產品能穩固堆疊，有效提升空間利用率。結合實用創新與極簡設計美學，LOCKIT 重新定義收納方式，為日常生活帶來更方便、更高效、更具彈性的解決方案。

公司組

- 禮品智選

(大獎)

植物系列火柴香

鄭芷筠 *



李立琪

一根火柴，點燃節日儀式感。本系列打破傳統，將香薰製成聖誕樹、年花等可愛盆栽造型。獨創「一劃即燃」設計，結合火柴功能，讓許願變得簡單有趣。它既是能夠淨化空氣的香氛，也是永不凋謝的微型藝術品，為現代家居帶來溫暖與希望。

公司組

- 體驗娛樂

(大獎)

InstantSnap

梁慶紀 *



曾琬鈿

InstantSnap 是一款充滿趣味的設備，重新定義了即時相機的體驗，結合了樂趣和懷舊感。其設計類似於即時照片框，而非傳統相機，讓用戶於無需立即反饋的情況下構圖和捕捉瞬間。這鼓勵用戶進行深思熟慮的攝影，並增添驚喜元素，使每一張照片都成為獨特的體驗。

概念組

(大獎)

智適真空奶粉蓋

陳炳倫 *



鄧飛明 *



郭展鵬

適應式可重用奶粉真空蓋為奶粉罐一次性蓋子的環保替代品。透過真空密封延長奶粉新鮮度，減少食物浪費及氧化。採用耐用食品級物料，適應不同罐口尺寸，可長期重複使用。針對母親及家庭，推動減少塑膠廢物及循環經濟的日常可持續習慣。

概念組

(金獎

及學生獎)

荔園年華

李曉晴

不只是日曆，更是贈予家人和喜歡懷舊者的深情之選。趣味插畫喚起荔園回憶，促成跨代對話。磁吸鑰匙圈整齊收納、連結家人；手寫便條溫暖日常。荔園年華：幸福日日回家。

