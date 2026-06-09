英威騰舉辦2026「智慧+零碳」戰略與新品全球發佈會 推出全新產品矩陣

蘇州2026年6月8日 /美通社/ -- 工業自動化與能源解決方案領軍企業英威騰(INVT)成功舉行「沐光•啟智」2026戰略與新品全球發佈會。活動現場，該公司正式公佈全新企業使命與願景——「引領智慧工業，共建零碳未來」，同步發佈整體戰略規劃，為企業未來發展劃定清晰路徑。
本次戰略規劃的核心定位為「智慧+零碳」，這條主線全面覆蓋英威騰四大核心業務板塊：工業自動化、網絡能源、光伏儲能、新能源動力，並依托領先產品技術、高效全球運營、開放生態協同三大核心能力作為支撐。
會上，英威騰集中發佈全系列新品與解決方案，全方位適配當下工業及能源領域不斷變化的發展需求。
工業自動化領域：英威騰推出多款產品：GD350-WSiC系列液冷碳化硅高速驅動器、DA360系列交流伺服驅動器、GD28系列IP66高防護等級變頻器；光伏水泵智能灌溉解決方案，以及集選型、運維於一體的人工智能一站式智能解決方案。
網絡能源領域：該公司發佈RM系列兆瓦級不間斷電源(UPS)，設備運行效率最高可達97.5%；磁懸浮熱管多聯直膨製冷系統，能效提升超30%；風液一體液冷微模塊數據中心解決方案，可將電源使用效率(PUE)控制在1.2以下。
光伏儲能領域：全新150kW液冷儲能一體櫃正式亮相，產品搭載10路最大功率點跟蹤(MPPT)通道，並配備L4級電弧故障保護功能(AFCI)，在提高性能的同時兼顧使用安全。
新能源動力領域：英威騰推出面向商用車的智能域控及能效優化解決方案，助力交通運輸行業加速電動化轉型。
為保障新戰略落地，英威騰制定三階段技術發展路線，依次推進產品迭代升級、核心技術突破、前沿技術佈局。與此同時，該公司持續拓展全球業務版圖，計劃進一步完善全球研發、供應鏈、銷售與服務網絡，業務覆蓋超過160個國家和地區。
此外，英威騰持續推進全球化生態佈局，攜手技術、渠道、集成及服務合作夥伴，聯合開展技術創新、解決方案研發與服務升級。依托升級後的發展戰略、持續的技術創新以及開放合作的產業生態，英威騰將全力推動全球工業與能源體系向著數字化、智能化、低碳化方向加速發展。
欲瞭解更多詳情，請訪問官網：www.invt.com
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SOURCE INVT