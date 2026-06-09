英威騰舉辦2026「智慧+零碳」戰略與新品全球發佈會 推出全新產品矩陣

蘇州2026年6月8日 /美通社/ -- 工業自動化與能源解決方案領軍企業英威騰(INVT)成功舉行「沐光•啟智」2026戰略與新品全球發佈會。活動現場，該公司正式公佈全新企業使命與願景——「引領智慧工業，共建零碳未來」，同步發佈整體戰略規劃，為企業未來發展劃定清晰路徑。 本次戰略規劃的核心定位為「智慧+零碳」，這條主線全面覆蓋英威騰四大核心業務板塊：工業自動化、網絡能源、光伏儲能、新能源動力，並依托領先產品技術、高效全球運營、開放生態協同三大核心能力作為支撐。

光伏儲能領域：全新150kW液冷儲能一體櫃正式亮相，產品搭載10路最大功率點跟蹤(MPPT)通道，並配備L4級電弧故障保護功能(AFCI)，在提高性能的同時兼顧使用安全。 新能源動力領域：英威騰推出面向商用車的智能域控及能效優化解決方案，助力交通運輸行業加速電動化轉型。 為保障新戰略落地，英威騰制定三階段技術發展路線，依次推進產品迭代升級、核心技術突破、前沿技術佈局。與此同時，該公司持續拓展全球業務版圖，計劃進一步完善全球研發、供應鏈、銷售與服務網絡，業務覆蓋超過160個國家和地區。