Synology 蛻變地端 AI 智慧平台，提升資料主動性、化解企業轉型焦慮

台北2026年6月9日 /美通社/ -- COMPUTEX 2026 甫落幕，讓企業看見了 AI 更加龐大的潛力，卻也同時放大了一個長期存在的挑戰：導入速度愈快，資料治理的漏洞往往愈大。機敏資訊上傳公有雲、AI 存取行為難以稽核、備份系統遭勒索軟體鎖定 —— 這些並非假設情境，而是 IT 管理者每天面對的真實壓力。 Synology 台灣事業處業務暨行銷總監高志鵬指出：「許多台灣企業不是不想擁抱 AI，而是因為管理複雜度與合規壓力被迫慢下來。當資料無法完全受控，AI 帶來的效益就可能抵不過引入的風險。」為此，Synology 將從儲存、備份、團隊協作到影像監控全面納入 AI 並深化平台能力，更要確保企業 100% 握有資料自主權。

次世代 DSM：為地端 AI 工作流程提供完整的治理選項 對許多企業而言，將資料送上公有雲進行 AI 推論，是目前門檻最低的路徑；但對於有預算壓力、合規要求高度重視資料主權的組織來說，這條路存在隱私和成本風險。 未來 DSM 將支援 GPU NAS 與 AI 硬體裝置，提供在地端直接處理推論的可行選項：企業可將現有資料轉化為私有知識庫，交由 AI 代理（AI Agent）分析與執行，無需將資料送出內部環境。預計推出的 DSM Agent 更能橫跨系統，主動提供管理建議並設計自動化工作流程，同時透過內建的安全護欄與治理控管機制，讓 IT 團隊完整掌握 AI 的存取行為與決策邏輯。

高志鵬表示：「我們希望讓 AI 轉型與資料落地，成為可以同時成立的事，而不是相互取捨的選擇。」 ActiveProtect Manager 2.0：在既有備份架構中，深化主動式威脅防禦 當 AI 賦能企業，也同樣強化了網路威脅。高志鵬強調，APM 2.0 希望將資料備份的定位，從被動轉化為主動，所以在原有基礎上，進一步強化主動偵測能力：引入 AI 驅動的異常與惡意程式偵測，以機器學習技術持續比對歷史備份，即時辨識資料變動率異常、大量刪除等不尋常行為。一旦偵測到受影響的檔案，系統會自動隔離，降低遭竄改資料被誤還原的風險。

APM 2.0 同時整合第三方防毒軟體對備份資料主動掃描，並加入自動回溯（Auto Fallback）功能 —— 當偵測到異常還原點時，系統會自動切換至上一個確認無漏洞的版本，將人為介入的需求降至最低。 不僅如此，APM 2.0 擴大了保護範圍，涵蓋 AWS EC2、Azure VM、Proxmox、Nutanix AHV 與 Google Workspace，並支援跨平台還原，確保混合雲與虛擬化環境中的資安韌性不因架構複雜度而打折。 從協作到監控：AI 賦能延伸至日常營運的每個環節 Synology 觀察到，AI 的潛力不僅在於強化底層 IT 架構，更能重塑企業的日常營運與溝通模式。Synology ChatPlus 與 Meet 便內建 AI 語音轉文字與即時翻譯功能，讓跨語言、跨時區的團隊協作更加流暢，而所有溝通資料同樣完全落地，從根本降低採用外部 AI 服務可能衍生的資料外洩疑慮。

實體場域的安全防護也持續進化。AI 語意搜尋與人員重識別（Re-identification）追蹤功能，讓管理者能精準、快速地調閱所需影像，或鎖定特定人士的移動路徑 —— 在需要的時候，才能高速取得關鍵資訊。 AI 轉型的焦慮，本質上是一種對「失控」的恐懼 —— 不確定資料去了哪裡、不確定 AI 做了什麼決定、不確定系統在攻擊面前能撐多久。Synology 的方向，是以持續深化的產品能力來回應這種不確定性，要讓資料受控的承諾，延伸至每一個業務場景。 最後高志鵬總結：「我們不希望企業在『要 AI 還是要安全』之間做選擇。Synology 要做的，是讓兩者同時成立 —— 在100% 掌握資料的前提下，讓 AI 真正成為推行成長的動能。」