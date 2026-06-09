海爾攜手2026年法網， 打造紅土網球賽事與粉絲體驗活動

巴黎2026年6月9日 /美通社/ -- 作為連續17年穩居全球大型家電品牌榜首的企業，海爾於6月2日在巴黎法蘭西體育場La Faisanderie舉辦海爾粉絲俱樂部主題活動。這已是海爾第四年成為法網官方合作夥伴，同期海爾還舉辦了海爾紅土網球公開賽。這一賽事面向大巴黎地區12至15歲的頂尖青少年網球選手，為當地的新生代球員搭建了專業競技舞台。 賽事全程沿用職業賽事規則，幾位本土網球新秀在紅土賽場上展開激烈角逐。經過單打賽事的激烈比拚，Victor de Bure和Victoria Andrieu分獲男女組別冠軍。

海爾集團副總裁、首席品牌官王梅艷表示：「海爾紅土網球公開賽為大巴黎地區優秀的青少年選手提供了難得的紅土實戰機會，賽事獲勝者還將獲贈法網決賽觀賽門票。這份獎品意義十足，也象徵著我們所有體育合作項目的準則。如今我們與法網的合作已邁入第四年，粉絲俱樂部已然成為品牌聯動賽事受眾的核心載體。我們也將這一互動模式延伸到巴黎協和廣場，讓全城網球愛好者都能參與其中，樂享賽事氛圍。」 海爾紅土網球公開賽是本次粉絲俱樂部活動的重要組成部分。在與法網的長期合作中，海爾始終跳出單向的品牌曝光思維，依托賽事打造沉浸式活動體驗，切實為當地社區創造價值，這也是雙方合作一貫秉持的核心理念。

2026年法網賽事期間，海爾將在賽場展區集中展出全系列高端智能家電旗艦產品，涵蓋冰箱、酒櫃、洗碗機、洗烘一體機以及各類智能廚電。到場觀眾可實地體驗最新高端家電成果。 自6月3日起，海爾在巴黎協和廣場搭建創意快閃裝置，同步開啟全球粉絲社群攝影展，與世界各地的海爾粉絲共享這一盛事。與此同時，作為巴黎聖日耳曼足球俱樂部和利物浦足球俱樂部的官方合作夥伴，海爾還在此特別打造足球主題互動體驗區，巧妙聯動網球、足球兩大體育IP，實現多元賽事資源的融合互通。