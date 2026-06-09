"三亞，令人感到驚喜！"多名海外旅行商盛讚三亞多元魅力

三亞，中國 - 2026年6月9日 - 清晨的三亞灣，海面鋪滿金色陽光，一群遠道而來的客人已踏上考察之旅。6月4日至5日，參加2026海外旅行商海南行活動的旅行商代表走進三亞，對高端度假酒店群、濱海文旅小鎮、免稅購物綜合體等進行深度考察。



亞特蘭蒂斯的奇幻水底套房，天涯小鎮的塗鴉藝術街區，康年酒店的屋頂無邊際泳池......一個個場景刷新著旅行商們對海南的認知。不少人一邊拍照一邊感慨："三亞，令人感到驚喜！"







探訪高端酒店群，點贊高標準專業服務

天涯小鎮"文藝變身"，特色旅遊場景引共鳴

6月4日上午10時，旅行商來到三亞亞特蘭蒂斯酒店。步入大堂，巨型環礁湖巨幕水族館映入眼簾，鯊魚、鰩魚等海洋生物在眼前悠然遊弋，嘉賓們發出陣陣驚歎。大家參觀了海景套房和海底套房，後者通過落地窗可直接欣賞水族館內的海洋生態，躺在床上仿佛置身海底世界。"海底套房的概念非常獨特，全球能做到這一點的酒店屈指可數。"來自香港的旅行商何傲雪表示，亞特蘭蒂斯的夢幻場景非常適合作為蜜月產品的亮點，相信會打動很多年輕客戶。"我在手機裏拍了很多素材，準備回去做宣傳。"隨後，旅行商抵達位於天涯區的三亞天麗灣凱悅酒店。穿過棕櫚掩映的園林，無邊際泳池與遠處海天相接的景觀讓嘉賓們紛紛駐足拍照。泳池邊緣與海平面視覺融合，仿佛一池碧水直接流向大海。"這樣的設計非常巧妙，給人一種'遊向大海'的衝動。"來自德國的旅行商茱莉亞一邊拍照一邊對記者說。她從事歐洲出境遊業務多年，第一次來三亞考察，"在歐洲，這樣的海景酒店價格不菲，而海南的性價比優勢明顯，加上86國免簽政策，對歐洲遊客很有吸引力。"酒店負責人向嘉賓介紹，天麗灣凱悅擁有全海景套房、兒童樂園及一片獨特的粉紅沙灘。來自泰國的旅行商納塔帕對此表現出濃厚興趣："這裏的兒童設施和粉色沙灘元素非常適合做親子遊產品。我回去會和團隊認真討論這裏的旅遊產品設計方案。"旅行商繼續走進三亞保利瑰麗酒店。酒店空中大堂位於14層，270度海景一覽無餘。更讓嘉賓驚歎的是位於13層的高空無邊天際泳池——泳池邊緣與天際線融為一體，懸於海天之間，隨手一拍都是大片。"這是我見過最具視覺衝擊力的酒店泳池之一。"來自澳大利亞的旅行商艾米在泳池邊感慨。她表示，澳大利亞遊客同樣青睞奢華度假體驗，保利瑰麗的設計感和私密性非常契合高端市場需求。在考察過程中，不少旅行商主動與酒店銷售負責人交換名片，詢問合作報價和團隊接待能力。一位來自東南亞的旅行商表示，希望組織一批高端家庭團來三亞體驗。當天，旅行商還走進天涯小鎮，體驗這座"海邊藝術村"的獨特魅力。黃龍街口的彩色塗鴉牆、觀夏海景民宿的純白建築、麥芽·洞穴海景咖啡的洞穴風格空間......每一處都成為嘉賓鏡頭下的焦點。"這裏和我想像中的漁村完全不同。"來自格魯吉亞的旅行商埃特爾在"北緯18°"打卡點停下腳步，仔細端詳牆上的座標標識。她說，這裏可以串聯三亞、陵水、萬寧等地的濱海資源。遊客會喜歡這種有地理標籤的儀式感。陪同考察的導遊介紹，天涯小鎮近年來通過微改造、精提升，將傳統漁村打造成網紅打卡地，保留了漁村肌理，又注入了年輕化的藝術元素。目前小鎮擁有數十家海景民宿、咖啡館和文創店，深受年輕遊客喜愛。"這種'小而美'的目的地恰恰是歐洲遊客感興趣的。"來自愛爾蘭的旅行商張婧說，"很多歐洲遊客旅遊時更想體驗本地生活和文化。天涯小鎮有漁村故事、有藝術氛圍、有海景民宿，很有吸引力。"在天涯小鎮的文創店裏，嘉賓們對黎族圖騰文創產品表現出濃厚興趣。一位來自美國的旅行商弗朗絲當場詢問是否可以批量採購作為客戶伴手禮。來自韓國的旅行商李宰鉉對小鎮的攝影友好度讚不絕口："每一個角落都適合拍照，韓國年輕人非常喜歡這種出片率高的地方。如果把天涯小鎮放進自由行產品裏，一定會受歡迎。"6月4日下午，旅行商繼續考察三亞康年酒店和三亞灣海居鉑爾曼度假酒店。三亞灣海居鉑爾曼度假酒店展示了其完善的會議設施和親子配套。酒店的專屬地下沙灘通道可直通三亞灣海灘，這一設計讓嘉賓們頗感新奇。康年酒店則坐擁70米高空屋頂無邊際泳池，居高可全覽三亞灣海岸線，高空親水景觀成為酒店標誌性特色，獨特建築設計收穫境外客商頻頻稱讚。當天，嘉賓們迎來此次三亞之行的"壓軸節目"——自由參觀cdf三亞國際免稅城。作為全球最大的單體免稅店，這裏彙聚了超過800個國際品牌。來自馬來西亞的旅行商阿齊茲在香化區挑花了眼，他說："馬來西亞遊客非常喜歡免稅購物，這裏的品牌和價格都很有競爭力。如果能把免稅購物和酒店度假融合成旅遊產品，市場反響一定會很好。"德國旅行商茱莉亞則對免稅城的規模和品類感到驚訝："歐洲遊客很喜歡買奢侈品和化妝品，三亞免稅城的優勢很明顯，我相信三亞會成為歐洲遊客的新寵。"連日考察下來，多國旅行商立足體育、康養、文旅等賽道，紛紛拋出落地海南的合作意向。比如來自澳大利亞的旅行商雪莉關注海南體育旅遊市場，她說："海南高爾夫、濱海戶外運動資源稟賦突出，非常適合打造體育旅遊度假產品。澳洲消費群體熱衷體育類出遊，我計畫把海南體育度假產品推介到那邊去。"三亞市旅遊和文化廣電體育局相關負責人介紹，今年以來，三亞已先後開通多條國際航線，入境遊客接待量持續攀升。下一步，三亞將繼續優化入境旅遊服務，推動更多國際旅行商將三亞納入全球產品版圖。陽光海南，心之所向。兩天半的考察雖短，卻讓來自世界各地的旅行商看到了三亞展現出的多元產品矩陣、優秀接待能力，讓遠道而來的客商們感受到了實實在在的合作空間。隨著更多國際航線的開通和入境政策的持續優化，三亞正以更加開放的姿態，迎接全球遊客的到來。