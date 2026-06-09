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出版：2026-Jun-09 13:03
更新：2026-Jun-09 13:03
PR Newswire

SNEC 2026｜億緯鋰能斬獲超67GWh重磅訂單，持續領跑儲能賽道

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上海2026年6月9日 /美通社/ -- 63-5日，SNEC PV & ES Expo 2026國際光伏儲能兩會在上海盛大啟幕。億緯鋰能攜Mr.Big Family系列產品及儲能全場景解決方案重磅亮相，以領先的技術研發實力、成熟的量產交付能力領跑儲能賽道。展會期間，公司接連達成多筆重磅戰略合作，累計簽約規模超67GWh，以實打實的訂單業績，印證品牌硬核實力與行業認可。

(PRNewsfoto/EVE Energy)

6.9+MWh儲能系統實力出圈，技術+交付雙線領跑

本次展會，億緯鋰能重點展出6.9+MWh儲能系統及Mr.Big Family系列產品，憑借極致的產品優勢、穩定的性能表現，成為現場人氣焦點。

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依托成熟的大電池研發平台，6.9+MWh儲能系統實現高效集成超長壽命多維安全三重突破。產品採用標準化20尺櫃設計，通過電芯提容、CTP高集成技術和優化空間結構實現系統能量密度躍升，大幅降低初始投資成本；搭載精準熱管理與智能均衡技術，嚴控系統運行溫差，保障萬次循環超長壽命、全生命週期穩定運行；同時配備全維度安全防護體系，通過多級匹配保護與智能火情防控方案，築牢儲能系統安全底線，重新定義大容量儲能系統標桿。

(PRNewsfoto/EVE Energy)

硬核產品力的背後，是億緯鋰能成熟的製造平台和量產交付能力的支撐。目前，億緯鋰能儲能大電池累計下線量超370萬顆，已實現GWh級穩定交付，持續夯實產能壁壘，為全球客戶訂單落地保駕護航。

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現場簽約超67GWh，市場信任實至名歸

展會現場，億緯鋰能與上海電氣電力電子有限公司、江蘇威騰能源科技有限公司、浙江賽唯數字能源技術有限公司、天津瑞源電氣有限公司、巴西本土能源解決方案提供商Genesis進行現場簽約，累計簽約體量超67GWh，充分印證市場對產品解決方案的高度信任。

深耕產業生態，攜手夥伴共築發展新格局

億緯鋰能高級副總裁陳翔及公司核心管理團隊，與眾多行業頭部客戶、產業鏈夥伴展開高頻次、深層次交流。各方圍繞儲能大電池技術趨勢、大容量儲能系統創新應用、全球化產能協同、產業鏈生態共建等核心議題深入探討，持續深化合作共識、拓寬合作邊界。

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立足儲能產業高速發展新機遇，未來，億緯鋰能將持續深耕大電池技術，依托充足產能儲備與全棧自研優勢，堅守長期主義，以可靠的產品與穩定的交付攜手全球合作夥伴深耕綠色能源賽道，助力全球能源綠色低碳轉型。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/snec-202667gwh-302794794.html

SOURCE EVE Energy

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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