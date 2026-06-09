SNEC 2026｜億緯鋰能斬獲超67GWh重磅訂單，持續領跑儲能賽道

上海2026年6月9日 /美通社/ -- 6月3日-5日，SNEC PV & ES Expo 2026國際光伏儲能兩會在上海盛大啟幕。億緯鋰能攜Mr.Big Family系列產品及儲能全場景解決方案重磅亮相，以領先的技術研發實力、成熟的量產交付能力領跑儲能賽道。展會期間，公司接連達成多筆重磅戰略合作，累計簽約規模超67GWh，以實打實的訂單業績，印證品牌硬核實力與行業認可。

6.9+MWh儲能系統實力出圈，技術+交付雙線領跑

本次展會，億緯鋰能重點展出6.9+MWh儲能系統及Mr.Big Family系列產品，憑借極致的產品優勢、穩定的性能表現，成為現場人氣焦點。