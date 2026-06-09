XAUE 推出黃金禮品卡，讓數字黃金走進企業禮贈與日常消費

巴拿馬城2026年6月9日 /美通社/ -- 今日，基於 XAUE 打造的首款企業級消費應用產品——XAUE 黃金禮品卡正式上線。產品以數字黃金 Tether Gold（XAU₮）及其收益層 XAUE（XAU-Earn）為基礎，進一步拓展代幣化黃金在企業禮贈、客戶激勵及日常消費場景中的應用。

可生息、可兌換的黃金禮品卡

XAUE 黃金禮品卡連接黃金持有、生息收益與未來實物兌換能力，讓黃金更便捷地被贈予、持有和使用。

產品包含三大核心功能：