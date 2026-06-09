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出版：2026-Jun-09 16:38
更新：2026-Jun-09 16:38
PR Newswire

Now TV 專業評述、娛樂睇波兩線出擊｜Lucky 688 每日直播世界盃精選賽事

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香港2026年6月9日 /美通社/ -- FIFA世界盃2026即將於6月12日揭幕。 Now TV將為香港球迷獨家全程直播104場賽事，並增設688頻道「Lucky 688」[1] 於比賽日直播精選賽事，並由多名KOL組成的主持團隊，以充滿娛樂性的方式分析賽事，為觀眾提供專業評述以外的另一個選擇。

Now TV 專業評述、娛樂睇波兩線出擊 。「Lucky 688」將由阿鵬（陳樹鵬）、Will 仔、專家 Dickson、藍仔頭、近南哥、李佩芝 (Gigi)、關珮姿 (KK) 及鍾紫伶 (Ling Ling) 組成強大主持陣容，為觀眾提供即時比賽形勢、角球數據及戰果預測等分析。主持們以波會友，嬉笑怒罵，已訂購「FIFA世界盃2026賽事通行證」之觀眾尤如參與一場充滿娛樂的睇波派對。

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同時，Now TV的專業評述團隊亦已準備就緒，迎接34個比賽日共104場賽事。評述員及主持包括方柏翹、丘建威、何輝、林慶麟、梁冠聰、陳祉俊、陳葦如、陳肇麒、程添霖、劉舜文、劉嘉瑋、鄭兆聰、黎奕倫、邢安邦、蘇家豪、張嘉殷及鄭杞瑤等。由現役球員到知名教練、由資深評述員到新晉主持，專業團隊光譜寬闊，為不同種類及年齡層的球迷提供更多選擇。

由即日起，指定csl、1O1O、Club SIM 月費計劃、Now TV、網上行或HKT家居電話客戶， 透過指定銷售渠道新申請、續約、升級或加購指定服務計劃並符合月費要求，即可以優惠價港幣580元訂購Now TV「FIFA世界盃2026賽事通行證」[2]欣賞全部104場賽事（建議零售價為港幣980元）。

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Ch. 616 / 617 / 618 / 619

評述及主持

方柏翹、丘建威、何輝、林慶麟、梁冠聰、陳祉俊、陳葦如、陳肇麒、程添霖、劉舜文、劉嘉瑋、鄭兆聰、黎奕倫、邢安邦、蘇家豪、張嘉殷、鄭杞瑤

Lucky 688

評述及主持

陳樹鵬 (阿鵬) 、專家Dickson、Will 仔、藍仔頭 @FH Production、近南哥 @FH Production、李佩芝(Gigi)、關珮姿 (KK) 、鍾紫伶 (Ling Ling)

 

[1] Now TV 為FIFA 世界盃2026之香港收費電視獨家轉播平台，並將直播全部104場賽事。本屆賽事為歷屆最多, 將於香港時間2026年6月12日至7月20日舉行。所有節目、内容及賽事取決於權利持有人及/或賽事主辦單位的取消及/或暫停。賽事及節目日期及時間可能會不時變更，請參閱權利持有人及賽事主辦單位官方公佈。請務必須知Now TV Limited並不能確保您所訂購Now TV服務的賽事、內容、頻道、節目及或服務於您的訂購期內會持續播放或提供，及Now TV 服務的頻道內容及節目、以及任何頻道或節目的播出時間可能會不時更改。 Now TV Limited不對任何賽事、內容、頻道及/或節目的播放故障、未能供應或播放延遲承擔責任。FIFA世界盃2026賽事將於Now TV頻道616/ 頻道617/ 頻道618/ 頻道619/ 頻道Lucky 688播放。FIFA世界盃2026將於2026年6月12日至7月20日舉行，精選直播賽事取決於電視台的選擇。精選直播賽事日期及時間可能會不時變更，以電視台最新公佈為準。頻道688將提供即時比賽形勢、賠率分析等資訊，只適合18歲以上人士觀看。

[2]「FIFA 世界盃2026賽事通行證」（賽事通行證）- 指定csl/ 1O1O/ Club Sim 月費服務計劃/ 網上行/ Now TV/ HKT 家居電話客戶透過指定銷售渠道 (不包括Now TV網站或Now TV機頂盒電視平台) 新訂購指定承諾期服務計劃或指定現有客戶續約/ 升級/ 加購指定承諾期之服務計劃並達指定月費條件可享優惠價港幣580元訂購賽事通行證 (正價：港幣980元)。此賽事通行證費用並不包括任何安裝費用、高清/4K接駁費用或Now TV機頂盒租賃費用。優惠不可與其他適用優惠同時使用。有關所有服務計劃及優惠詳情，請向Now TV 銷售人員查詢。須受有關條款及細則約束 ，詳情可參閱 https://www.nowtv.now.com/tnc/worldcup2026www.nowtv.now.com/terms-and-conditionshttps://nowplayer.now.com/setting-sn-termsnconditions-npa 。Now TV 由 Now TV Limited 提供，只適用於指定地區。 Now TV 為HKT集團之註冊商標。如有任何爭議，Now TV Limited保留一切最終決定權。

^受有關條款及細則約束。

 

FIFA世界盃2026 – Lucky 688台直播賽程：

FIFA世界盃2026 – Lucky 688台直播賽程

日期

香港時間

賽事

頻道

6月12日

3:00 AM

墨西哥

南非

Lucky 688台

6月12日

10:00 AM

韓國

捷克

Lucky 688台

6月13日

9:00 AM

美國

巴拉圭

Lucky 688台

6月14日

12:00 PM

澳洲

土耳其

Lucky 688台

6月15日

10:00 AM

瑞典

突尼西亞

Lucky 688台

6月16日

12:00 AM

西班牙

弗得角

Lucky 688台

6月17日

9:00 AM

阿根廷

阿爾及利亞

Lucky 688台

6月18日

4:00 AM

英格蘭

克羅地亞

Lucky 688台

6月19日

9:00 AM

墨西哥

韓國

Lucky 688台

6月20日

08:30 AM

巴西

海地

Lucky 688台

6月21日

12:00 PM

突尼西亞

日本

Lucky 688台

6月22日

9:00 AM

新西蘭

埃及

Lucky 688台

6月23日

11:00 AM

約旦

阿爾及利亞

Lucky 688台

6月24日

10:00 AM

哥倫比亞

剛果民主共和國

Lucky 688台

6月25日

9:00 AM

南非

韓國

Lucky 688台

6月26日

07:00 AM

日本

瑞典

Lucky 688台

6月27日

11:00 AM

新西蘭

比利時

Lucky 688台

6月28日

10:00 AM

約旦

阿根廷

Lucky 688台

由淘汰賽階段開始直播全部賽事

6月29日

3:00 AM

32強

Lucky 688台

6月30日

1:00 AM

32強

Lucky 688台

6月30日

4:30 AM

32強

Lucky 688台

6月30日

9:00 AM

32強

Lucky 688台

7月1日

1:00 AM

32強

Lucky 688台

7月1日

5:00 AM

32強

Lucky 688台

7月1日

9:00 AM

32強

Lucky 688台

7月2日

12:00 AM

32強

Lucky 688台

7月2日

4:00 AM

32強

Lucky 688台

7月2日

8:00 AM

32強

Lucky 688台

7月3日

3:00 AM

32強

Lucky 688台

7月3日

07:00 AM

32強

Lucky 688台

7月3日

11:00 AM

32強

Lucky 688台

7月4日

2:00 AM

32強

Lucky 688台

7月4日

6:00 AM

32強

Lucky 688台

7月4日

9:30 AM

32強

Lucky 688台

7月5日

1:00 AM

16強

Lucky 688台

7月5日

5:00 AM

16強

Lucky 688台

7月6日

4:00 AM

16強

Lucky 688台

7月6日

8:00 AM

16強

Lucky 688台

7月7日

3:00 AM

16強

Lucky 688台

7月7日

8:00 AM

16強

Lucky 688台

7月8日

12:00 AM

16強

Lucky 688台

7月8日

4:00 AM

16強

Lucky 688台

7月10日

4:00 AM

半準決賽

Lucky 688台

7月11日

3:00 AM

半準決賽

Lucky 688台

7月12日

5:00 AM

半準決賽

Lucky 688台

7月12日

9:00 AM

半準決賽

Lucky 688台

7月15日

3:00 AM

準決賽

Lucky 688台

7月16日

3:00 AM

準決賽

Lucky 688台

7月19日

5:00 AM

季軍戰

Lucky 688台

7月20日

3:00 AM

決賽

Lucky 688台

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SOURCE Now TV Limited

關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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