深圳四季酒店呈獻「101個夏日靈感」季節限定體驗

中國深圳2026年6月9日 /美通社/ -- 盛夏漸近，鮮果的清香與輕盈的時序交織，醞釀出屬於這個季節的靈感時刻。 深圳四季酒店 以「101個夏日靈感」為題，將夏日的記憶與風味的斑斕融入方寸之間，於5月29日至9月6日推出系列限定體驗——從午後下午茶、創意冰淇淋，到主題雞尾酒與城中度假時光，將繽紛風味與歡聚意趣，融入自在的夏日時光。

創意手工冰淇淋亦於逸廊限時呈獻，以沁涼滋味回應夏日熱情。「莓果盛宴」以多重莓果交織清新酸甜之風；「夏日激情」以芒果凝香演繹濃郁熱帶果香；「夢幻香草聖代」則將經典香草、輕盈忌廉與海鹽芝士冰淇淋巧妙融合，呈現豐富細膩的層次口感。

兩款夏季主題雞尾酒同步推出，為微醺時光注入熱情的靈感。「夏日信箋」以朗姆酒為底，融匯香茅、生姜與百香果的馥郁果香，清新明快；「樹洞郵局」則以荔枝紅茶威士忌為引，輔以柚子、蜂蜜及伯爵茶酊劑，層層鋪陳細膩悠長的風味體驗。