深圳四季酒店呈獻「101個夏日靈感」季節限定體驗

於城市綠洲邂逅繽紛夏味，感受季節靈感與愜意時光
中國深圳2026年6月9日 /美通社/ -- 盛夏漸近，鮮果的清香與輕盈的時序交織，醞釀出屬於這個季節的靈感時刻。深圳四季酒店以「101個夏日靈感」為題，將夏日的記憶與風味的斑斕融入方寸之間，於5月29日至9月6日推出系列限定體驗——從午後下午茶、創意冰淇淋，到主題雞尾酒與城中度假時光，將繽紛風味與歡聚意趣，融入自在的夏日時光。
逸廊推出全新「夏嶼風情下午茶」，以芒果、菠蘿、椰子及百香果等熱帶水果為靈感，呈獻層次豐富的甜鹹美點。鮮甜果香與龍蝦、帶子、魚子醬等精選食材巧妙融合，於味蕾間勾勒熱帶風情的繽紛畫卷。賓客可於自然光影環繞的室內或戶外露台悠享午後時光，品味精致甜鹹點、雪芭及手工司康，搭配特調無酒精飲品「熱帶流光」，在微風輕拂中感受夏日的悠然韻律。此外，逸廊同步推出兩款夏日主題蛋糕，為午後時光增添甜蜜儀式感。
創意手工冰淇淋亦於逸廊限時呈獻，以沁涼滋味回應夏日熱情。「莓果盛宴」以多重莓果交織清新酸甜之風；「夏日激情」以芒果凝香演繹濃郁熱帶果香；「夢幻香草聖代」則將經典香草、輕盈忌廉與海鹽芝士冰淇淋巧妙融合，呈現豐富細膩的層次口感。
兩款夏季主題雞尾酒同步推出，為微醺時光注入熱情的靈感。「夏日信箋」以朗姆酒為底，融匯香茅、生姜與百香果的馥郁果香，清新明快；「樹洞郵局」則以荔枝紅茶威士忌為引，輔以柚子、蜂蜜及伯爵茶酊劑，層層鋪陳細膩悠長的風味體驗。
除了季節限定的味蕾之旅，酒店亦同步呈獻多重夏日入住禮遇。賓客可於綠意環繞的戶外泳池沐浴盛夏陽光，在水波與微風之間舒展身心；或於戶外露台靜享午後光影，讓時光在輕柔微風中緩緩流淌；亦可前往玥水療，於芳香與靜謐氛圍中釋放疲憊，重拾身心平衡。客房與套房延續現代雅致風格，以開闊視野與溫潤細節營造寧靜舒適的居停體驗，讓夏日的節奏於此悄然放慢。
逸廊「夏嶼風情下午茶」每套人民幣508元；創意手工冰淇淋系列每份人民幣68元至88元；夏季主題雞尾酒每杯人民幣128元。以上所有價格需加收10%的服務及6%的相關稅費。垂詢或預約，請致電 +86 (755) 8826 8888，或通過微信官方賬號「深圳四季酒店」聯繫。
關於深圳四季酒店
深圳四季酒店坐落於深圳繁華的福田中央商務區，地理位置優越，交通便捷。酒店毗鄰地鐵站，與深圳會展中心隔街相望，四周矗立著大型高檔辦公樓和三座購物商城。酒店附近的市民中心，是集市府機關和文化陣地，如：深圳博物館、深圳圖書館和深圳音樂廳等多功能場所為一體的標誌性建築，彰顯摩登氣質。深圳四季酒店擁有266間精致客房，包括32間套房。另外配套行政酒廊和商務中心，4間精美餐廳和7間多功能宴會廳，室內外泳池及戶外露台。
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