ADHD 香港學童 易被誤解為「曳、懶、唔專心」

苗苗醫療提醒：及早識別有助減低學習、情緒及家庭壓力

香港 - 2026年6月9日 - 在香港重視學業表現的環境下，不少孩子出現上課分心、功課拖延、坐不定、經常插嘴或衝動行為時，容易被家長視為「曳」、「懶」或「唔肯努力」。苗苗醫療 Seed Medical 提醒，若相關情況持續出現，並已影響學習、情緒、日常生活或人際關係，家長應正確認識專注力不足／過度活躍症 (ADHD) ，避免單純以責罵或更嚴厲管教處理，延誤孩子獲得合適支援的時機。



ADHD 是常見兒童神經發展問題 可延續至青少年甚至成年

專注力不足／過度活躍症 (ADHD) 是常見的兒童神經發展問題，主要表現可包括易分心、坐不定及衝動行為。根據香港精神健康資訊平台「陪我講 Shall We Talk」資料，香港學童 ADHD 的患病率與國際數字相若，約為 5% 至 9%。1 美國 CDC 亦指出，ADHD 通常於兒童期被診斷，並可能延續至青少年甚至成年階段；兒童可能在專注、控制衝動行為或活動量方面出現困難。2



香港學業壓力大 病徵更易被放大亦更易被誤判

苗苗醫療 Seed Medical 指出，香港家庭常見的功課、默書、測驗、補習及升學壓力，可能令 ADHD 相關困難更容易被看見，但同時亦可能令家長將問題單純歸因於態度或管教。部分孩子即使已經盡力，仍可能因難以持續集中、容易漏帶物品、忘記指示、做事衝動或無法安坐而經常被責備。長遠而言，若問題未被正確認識，孩子有機會逐漸形成挫敗感、自信下降，亦可能加劇親子衝突和家庭壓力。



ADHD 未必「長大自然好」 情緒、人際及家庭關係亦可能受影響

不少家長以為 ADHD 只會影響讀書成績，或認為孩子「長大自然會好」。但事實上，ADHD 的影響並不局限於課堂表現，也可能牽涉情緒調節、人際互動、自我管理及家庭關係。英國國民保健署 NHS 資料指出，兒童及青少年 ADHD 的症狀可包括難以集中、坐不定及控制衝動困難，而支援方式可包括家居及學校調整、生活習慣安排，以及在合適情況下使用藥物等。3



何時應尋求專業評估？留意四大警號

苗苗醫療提醒，若家長持續收到老師反映孩子在課堂上難以專注、坐不定、衝動插嘴或行為表現受影響，又或發現孩子在功課、測驗、日常生活安排及情緒狀態方面持續出現明顯困難，應避免只以責罵、更嚴厲管教或「再努力啲」來處理。



若相關情況已影響孩子的學習表現、情緒健康、人際互動或家庭關係，例如親子衝突越來越頻密，孩子因經常被批評而出現挫敗、自責、自信下降，甚至抗拒上學，家長宜及早尋求專業醫療意見，了解是否需要進一步評估及支援。



家長可特別留意以下四大警號：



1. 課堂表現持續受影響

老師多次反映孩子上課難以專注、坐不定、經常插嘴或衝動行事。



2. 學習及日常自理出現明顯困難

功課、測驗、執書包、記低指示或完成日常任務時，經常出現拖延、遺漏或混亂情況。



3. 情緒及自信心下降

孩子因經常被責備而變得容易沮喪、自責、情緒低落，或對學習及上學產生抗拒。



4. 親子衝突及家庭壓力增加

家庭因功課、行為或日常規矩而頻繁出現衝突，家長和孩子都感到明顯壓力。



建議如上述情況持續出現，並已影響孩子的學習、生活或情緒狀態，家長應考慮尋求兒童及青少年精神科或相關專業評估，以便及早了解孩子的需要。



治療並非令孩子「變乖」 而是協助改善核心困難

在治療方面，ADHD 藥物治療並非為了「令孩子變乖」或改變性格，而是在醫生診斷及臨床判斷下，按孩子情況協助改善專注力、衝動及過度活躍等核心症狀，讓孩子較容易參與學習、管理行為及情緒。美國學術醫療機構 Mayo Clinic 指出，兒童 ADHD 的常見治療可包括藥物、行為治療、輔導及教育支援，而治療目標是減輕症狀及相關影響，並需按個別情況調整。4



苗苗醫療 Seed Medical 現時提供兒童及青少年精神科相關服務，包括 ADHD 相關臨床評估、診斷建議、藥物治療評估、覆診跟進及治療調整。團隊建議，若家長察覺孩子的專注力、行為、情緒或學習表現持續受影響，可先尋求專業醫療意見，了解孩子的實際需要，再決定合適支援方向。



參考資料



羅倩慧醫生為香港註冊醫生，現於苗苗醫療提供精神科相關診症及臨床評估服務。羅醫生關注兒童、青少年、成人及長者的精神健康需要，包括情緒困擾、焦慮與壓力、專注力及行為問題、神經發展相關困難、睡眠及認知相關問題等。診症過程會按個別情況進行臨床評估，並因應患者需要提供合適的診斷建議、治療方案及覆診跟進，協助患者及家人更清楚了解情況，並尋找合適的支援方向。