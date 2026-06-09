《福布斯旅遊指南》公佈 2026 年酒店星級酒吧名單

經現場考察，全球 37 間非凡酒店酒吧備受嘉許

亞特蘭大2026年6月9日 /美通社/ -- 作為全球奢華款待業的標杆，《福布斯旅遊指南》（「《福布斯旅遊指南》」）今日發佈 2026 年酒店星級酒吧名單 (2026 Hotel Star Bars)，向全球 37 間非凡酒店酒吧致敬，頌揚其在雞尾酒藝術、尊尚服務及難忘賓客體驗上的極致追求。

今年獲選酒吧遍及 18 個國家，數據來自《福布斯旅遊指南》的星級評分機制，建基於全球匿名現場考察，一絲不苟。 上榜酒吧在飲品構思和視覺呈現，以及無縫奢華服務和卓越待客之道上，均綻放耀眼光芒。