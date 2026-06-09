建材防火驗證免送海外 台灣建築中心與德國萊因簽MOU

台北2026年6月9日 /美通社/ -- 台灣建材產業正迎來進軍新加坡、歐洲及其他市場的重要契機。為協助業者突破市場技術門檻，台灣建築中心（Taiwan Architecture & Building Center，TABC）與德國萊因（TÜV Rheinland）於 6 月 5 日簽署合作備忘錄（MoU），共同建立台灣建材的一站式檢測與驗證合作機制。此合作將協助台灣廠商符合目標市場的主要法規與驗證要求，包括新加坡民防部隊（Singapore Civil Defence Force，SCDF）所規範的消防安全要求，以及歐洲市場依據歐盟建築產品法規（Construction Products Regulation，CPR）之 CE 標誌要求，使台灣的建材產品更有效率地接軌國際市場，加速拓展東協及全球市場。

台灣建築中心長期推動綠建築、智慧建築、防火及耐震等驗證業務，具備第三方公正檢測與建築安全評定專業且材料實驗室執行「國土署 (原營建署)」 及標準檢驗局的耐火性能指定測試項目已達二十年，而德國萊因則擁有超過150年國際檢測驗證經驗，在CE認證、歐盟建築產品法規（CPR）及防火安全領域具高度公信力。雙方將整合國際驗證與在地技術資源，協助台灣建材進入國際市場，建立具國際信賴的防火與耐火技術基礎。 新加坡與歐洲為全球建築業的指標市場，對防火安全與結構耐火時效有嚴格的法規要求。取得國際驗證是台灣建材進入新加坡政府採購、大型開發商及EPC工程供應鏈的重要條件外，進軍歐洲市場更須跨越歐盟建築產品法規（CPR）的 CE 門檻。因此，此次合作將核心聚焦於建築材料的防火與耐火安全性能，協助業者從產品開發、試驗驗證到市場應用層面。

過去，台灣廠商若要取得國際驗證，往往需將重達數百公斤甚至成噸的防火建材運送至海外實驗室進行測試，不僅成本高昂，也須面對跨市場溝通、產品修改及標案時程等挑戰。未來，相關測試可望直接在台灣完成，除可大幅降低運輸與跨境成本，也能透過在地技術窗口即時對接，加快測試流程，降低海外實驗室排程等待或測試失敗所帶來的風險與損失。以大型防火門、防火隔間牆或外牆等構件項目為例，單一案件在成本上可望節省數十萬元以上之海外運輸與往返進行測試等開銷，且時程上整體驗證亦有機會縮短 1 至 3 個月，對爭取海外工程標案具實質助益。

活動由台灣建材及建築產業代表共同出席見證，見證雙方在建材檢測驗證領域的合作啟動。未來，雙方也將協助台灣業者自產品設計階段即導入國際標準思維，提升產品於建築師、開發商及 EPC 工程市場的採用機會。合作內容將涵蓋高科技廠房與公共工程看重的防火材料、防火門窗、隔間系統、外牆材料及相關構件之耐燃、耐火與延燒性能試驗等項目。 德國萊因工業服務與資訊安全服務總經理劉緯強說明：「透過此次策略合作，我們將國際標準的前瞻視野帶入，與台灣建築中心攜手，要讓台灣的建材產品在海外供應鏈、大型工程中，成為安全可靠的代名詞。」