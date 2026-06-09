KGI 凱基 2026下半年環球市場展望 : 迷霧藏曙光

香港 - 2026年6月9日 - KGI 凱基今天發佈2026下半年環球市場展望，內容涵蓋美國、中國內地、香港及台灣市場。
面對美伊戰爭與通脹陰影，2026下半年的美國經濟將靠AI投資突圍，甚至帶旺其他板塊。當美聯儲維持利率不變，美債收益率恐飆升至4.8%以上。中港市場方面，正處於結構轉型期，高技術出口展現出顯著的增長韌性，但在中美兩國宏觀環境與政策同時出現變化的背景下，加上中港股市估值維持於相對低位，中央公布經濟增長目標後，將驅動市場重整。
在此背景下，對2026下半年佈局我們維持「LEAD」策略建議︰
- Liquidity Shift 資金挪移
- Earnings Focused聚焦盈利
- Adding Credit加碼信用
- Diversified Assets資產分散
宏觀及美國市場
2026下半年美國經濟表現仍將有不錯的表現。儘管在美伊戰爭、油價或通脹的陰影下消費面臨壓力，但當前美國經濟主軸是投資、特別是AI資本支出驅動的趨勢逐漸明朗，並不如過去依賴消費拉動的經濟結構、因此受影響較小。此外，當前不僅是美國、全球經濟生產鏈依賴原油的程度都在降低、而美國因本身產油，受到的影響就更小了。我們維持先前對2026美國經濟增長2.2%的預測。
歐元區經濟降溫與能源壓力並存，政策觀望下信用條件持續收緊；日本內需動能放緩，外需在半導體支撐下仍具韌性，通脹尚未穩定達標使政策正常化維持謹慎；中國內需、房地產依然偏疲弱，惟全球AI投資週期帶動外需與新興產業活躍，緩解經濟大幅下行的可能性。
由於油價居高不下導致美國物價壓力逐漸上行，加上失業率維持穩定，美聯儲已連續三次會議維持利率不變，預期今年將繼續維持利率不變至年底，且若未來出現中長期通脹預期失控、薪金漲幅重新加速等情況，美聯儲將面臨加息壓力。
美股方面，受惠於AI資本支出暢旺、提高生產力，盈利預計進一步上調至年增近20%的水平；且因這方面的效果逐漸擴散，惠及其他非科技板塊，整個基本面非常良好。估值方面，儘管10年債孳息率受通脹預期升高等影響推高，但因基本面如利潤率持續推升，有效壓制風險溢價於低水平，折現率並未飆升，也不至於對估值造成太大壓力。整體來看，在基本因素改善、估值方面影響卻有限的情況下，我們將2026年標普500目標調升為8,000點。
板塊方面，除了AI題材為主軸的增長股外，受其擴散影響較為明顯的週期性股份也會有表現機會，大市走勢會呈現一個較百花齊放的格局。債券投資方面，隨著通脹升溫和加息預期更趨濃厚，10年期國債孳息率在今年第二和三季裡不排除可能上探4.8%以上；建議逢美債孳息率彈高時，可考慮配置中長期美國國債或較高信評的美國投資等級公司債，並且，考量美國信用較差的企業資產質素惡化且較易受高油價衝擊，建議避開CCC/Caa級或以下之美國非投資等級公司債。
凱基投顧董事長朱晏民表示 ︰「美國經濟雖面臨油價與通脹壓力，但AI資本支出已成為主要增長動能，使經濟對消費與能源的依賴下降，支持美國經濟與企業盈利維持韌性。我們維持美國2026年GDP增長2.2%預估，並將標普500目標上調至8,000點，看好AI投資效益持續擴散至更多產業。」
中國內地及香港市場
當前市場關注的焦點已從「經濟增長的高低」轉向「未來政策與盈利的能見度」。儘管PMI顯示整體經濟不溫不火，但積極信號正不斷顯現：通縮壓力逐漸消除與房價跌幅從高位大幅收窄，帶動了內地消費信心緩步回溫；同時，美國關稅對出口影響甚微，強勁的貿易盈餘為人民幣匯率提供極大支撐。在預期貨幣政策續偏寬鬆、工業企業利潤加速上揚，以及1.3萬億元超長期特別國債為經濟注入實質動能的背景下，中國經濟正處於築底回穩期。正因為這種「不溫不火」但具備能見度的宏觀環境，我們建議投資者將目光轉向具備結構性增長的領域，這正是我們推薦以下四大投資主題的核心原因：
主題一：中美貿易博弈「先升級後降級」，尋找加倉良機
9至11月中美關稅談判將迎來高峰。雙方初期或採關稅威脅與出口管制等強硬策略，但礙於無法徹底脫鉤，最終有望達成局部協定。期間因貿易爭拗引發的市場波動，將是長線加倉的優質機會。
主題二： AI 紅利加速兌現，高科技與機器人成亮點
首季高科技產品出口大增39.2%，AI代幣消耗量更預計至2026年初激增1,400倍。建議聚焦AI下游應用、雲端運算及人形機器人，具備大模型商業化能力的科技巨頭與擁核心技術的機器人製造商將成最大贏家。
主題三：能源危機發酵，綠色供應鏈迎機遇
地緣衝突與高油價帶動全球可再生能源及儲能需求，多國補貼更確立其戰略地位。相較於「內卷」受壓的光伏產業，投資應轉向利潤率上升的風能，以及掌握次世代技術且積極拓展海外的鋰電池龍頭。
主題四：銀行資產質素改善，防禦性顯現
減息步伐趨緩減輕了銀行淨息差壓力，配合經濟見底與不良貸款率回落，有效支撐盈利。看好具高資本充足率(CET 1)且非利息收入提升的國有大行，其利潤有望重回上升軌道，提供極佳防守性與高息回報。
凱基國際財富管理首席投資總監梁啟棠 表示︰「展望2026下半年，中國經濟築底回穩，焦點由『高增長』轉向『高能見度』。受惠通縮緩解與寬鬆政策，建議把握四大機遇：一、貿易談判引發波動，實為長線加倉良機；二、加速兌現AI紅利，看好大模型巨頭與機器人；三、避開『內卷』光伏，佈局風能與鋰電池龍頭；四、國有大行息差壓力收窄，防守與收息價值突顯。總結來說，應以『科技創新』與『綠色能源』為雙引擎，『穩健金融』作防禦基石，於波動市中穩中求勝。」
台灣市場
受惠於AI軍備競賽持續推進、供應鏈盈利動能上調，我們將今年台股高點目標設定在50,000點，相較目前指數仍具約25%的上行空間。此一目標以明年預估21倍市盈率計算。
台股今年以來表現強勁，尤其自4月以來，即便中東地緣政治風險升溫、霍爾木茲海峽潛在供應中斷等不確定因素干擾，市場仍展現高度韌性。其核心原因在於AI超級循環所帶動的產業趨勢，已有效蓋過短期負面因素對市場情緒的影響。
本次全球科技股業績季的重要啟示在於，市場已逐步確認AI不再僅是估值敘述，而是轉化為企業實質盈利與資本支出增長的關鍵驅動力。對台灣供應鏈而言，隨着AI應用由雲端延伸至終端裝置與代理式AI，主要雲端服務供應商對算力需求的迫切性顯著提升，並於本次業績季普遍上調資本支出展望。
受惠於訂單持續擴大，台股企業盈利預期同步上調。我們最新預測，今年台股整體盈利年增率將達40%，顯著優於年初預期的20%及業績季前的30%；在高基數之下，明年盈利仍具約25%的增長空間，顯示AI驅動的盈利循環具備延續性。
整體而言，我們繼續看好台股。然而，短期仍須關注兩項潛在風險：其一，地緣政治衝突升溫可能推升油價並干擾市場信心；其二，通脹壓力若再度升溫，恐影響聯儲局政策路徑。在台股目前處於相對高位水平下，若上述變數發酵，市場波動加劇與技術性回調的風險亦將相對提高。
凱基投顧董事長朱晏民 表示︰「在代理型AI應用興起所帶動的龐大算力需求推升下，全球算力供給仍明顯供不應求。大型雲端服務供應商持續上調資本支出，進一步帶動 AI 基礎建設供應鏈盈利預期持續上調；同時，產能不足所產生的擴散效應，也使受惠板塊持續擴大。這波由 AI 投資循環驅動的台股上升行情，屬於結構性成長趨勢，而非過往消費電子換機潮所帶動的經濟周期，預期有機會延續至 2027 年。」
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