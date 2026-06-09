聚焦數據治理，助港企建立可信 AI 決策能力

香港 - 2026年6月9日 - 亞太區商業智能（BI）軟件品牌帆軟（FanRuan Software）今日於九龍香格里拉酒店舉辦「FANRUAN DATA & AI SUMMIT 2026」。大會以「Data Shapes AI, AI Redefines Decisions」為主題，匯聚來自金融、建築、零售、製造等行業的企業代表與技術專家，共同探討 AI 時代下企業數據治理、BI 應用與智能決策的落地路徑。



帆軟香港 DATA & AI SUMMIT 2026 揭幕

帆軟於會上指出，隨著生成式 AI 與智能分析工具加速進入企業場景，香港企業的關注焦點已從「是否引入 AI」進一步轉向「AI 能否真正支撐業務判斷與管理決策」。在多系統並存、跨部門協作複雜、合規與權限要求提升的環境下，企業若缺乏一致、準確且可追溯的數據基礎，AI 將難以產生可被管理層信任的分析結果。



因此，帆軟提出「先治理、再智能」的企業 AI 落地路徑，強調 AI 的價值不僅來自模型能力，更取決於企業是否具備可治理、可驗證、可持續使用的數據基礎。



AI 應用進入深水區，數據治理成為關鍵前提



近年來，香港企業積極探索 AI 在營運管理、財務分析、採購決策、客戶經營與風險控制等場景中的應用。然而在實際推進過程中，許多企業仍面臨數據分散、口徑不一、系統割裂與權限控管複雜等挑戰。



對企業而言，AI 的真正價值不只是生成答案，而是能否基於可信數據，協助管理者更快理解業務變化、判斷問題原因並採取行動。若底層數據來源不可追溯、指標定義不一致，或不同部門對同一業務問題各自擁有不同版本的數據，即使導入先進 AI 工具，也難以形成可被決策層採信的分析依據。



帆軟認為，企業 AI 應用正從工具嘗試進入業務深水區。未來，AI 能否在企業內部真正落地，關鍵在於企業能否先建立一套清晰、穩定、可管理的數據治理基礎。



從標準化到智能分析，帆軟提出企業 AI 落地路徑



面對企業從數據治理走向智能決策的需求，帆軟於大會中展示其「先治理、再智能」的落地方法，協助企業循序建立從數據標準化、BI 應用到 AI 分析的完整能力。



首先，在數據標準化層面，帆軟透過 Fine Gallery（App Marketplace）提供多行業標準化分析範本，協助企業快速建立一致的指標口徑與分析框架。對於數據架構尚待完善的企業而言，標準化分析場景可作為建立單一事實來源（Single Source of Truth, SSOT）的起點，降低跨部門溝通成本，並提升數據應用的可複用性。



其次，在 BI 應用層面，帆軟協助企業將分散於 ERP、財務、採購、項目管理、CRM 等系統中的數據，轉化為可被管理層與業務團隊共同使用的報表、看板與分析圖表。透過一致的數據呈現與權限管理，企業能更有效地掌握營運狀況，讓數據從後台資料轉化為日常管理工具。



在此基礎上，帆軟進一步展示面向企業管理與業務分析場景的 AI 數據分析智能助理 Dora Data Agent。Dora 基於企業已治理的業務數據，協助使用者進行多維度歸因、異常解讀與問題定位。當企業面對業績波動、成本變化、採購異常或營運指標偏離時，Dora 可協助管理者縮短從「發現問題」到「判斷原因」的時間，使 AI 分析更貼近企業實際業務目標與決策情境。



深耕香港市場，推動AI 數據分析落地



帆軟表示，AI 應用要在企業內部長期發揮價值，不能只依賴單一工具，更需要配套的數據治理方法、人才培訓與本地化服務支持。面向香港市場，帆軟將持續推進數字人才認證體系，協助企業降低對個別技術人員經驗的依賴，讓更多業務與管理人員具備數據分析能力，逐步形成「人人能看懂數據、用數據做判斷」的組織文化。



隨著香港企業加速推進數碼轉型，如何將分散於不同系統、部門與流程中的數據，轉化為可被管理層信任、也能被一線業務日常使用的決策資產，將成為企業 AI 落地的關鍵。未來，帆軟將持續以「先治理、再智能」為核心路徑，協助香港企業打好 AI 時代的數據基礎，建立更穩健的決策優勢。







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