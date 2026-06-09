香港響譽品牌大獎（MIB大獎）2026 逾三十行業領導者奪「香港響譽品牌」名銜

期許創新與情感連結並進 樹立品牌管理新典範

香港 - 2026年6月9日 - 香港互動市務商會主辦的「香港響譽品牌大獎 2026」（Hong Kong Most Influential Brand Awards 2026，下稱「MIB大獎2026」）今午舉行頒獎典禮。MIB大獎旨在表揚在消費者認知、市場影響力和行業領導力方面表現卓越的品牌，彰顯香港企業的創新實力與專業水準。活動由財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP擔任主禮嘉賓，聯同香港互動市務商會會長方保僑先生、香港金融發展局行政總監董一岳博士及首席評審、香港大學經管學院（市場學）客座副教授袁文俊教授, JP向各行業領導者頒發「香港響譽品牌」的殊榮。



香港互動市務商會會長方保僑先生（前排左八）聯同主禮嘉賓、財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP（前排左七），以及兩位頒獎嘉賓香港金融發展局行政總監董一岳博士（前排左六）；首席評審、香港大學經管學院（市場學）客座副教授袁文俊教授, JP（前排左五），與一眾「香港響譽品牌」得奬企業合影。

「智創新局 譽見共鳴」 突出品牌管理的雙核心



今屆獎項擴展至六大範疇、逾三十個類別，覆蓋香港各主要行業，為本地優秀品牌提供具影響力的展示平台。「智創新局 譽見共鳴」（From Intelligence to Resonance）的主題，彰顯當代品牌管理在科技與人本之間的雙重戰略核心。創新是增長引擎，情感共鳴則讓品牌聲譽長存。兩者相輔相成，品牌才能彰顯持久的競爭力，收穫消費者的恆久的信任。



香港互動市務商會會長方保僑先生 表示：「AI大時代的來臨，是品牌管理的『奇點』，MIB大奬2026以『智創新局 譽見共鳴』為主題，代表以科技驅動品牌發展的大勢，將人工智能及其他新興科技融入品牌策略核心；同時品牌須保持獨特人情溫度，鞏固與消費者的連結共鳴。香港互動市務商會期望透過大奬，表彰優秀企業在時代變局中保持創新實力與人本精神，並致力為跨行業品牌搭建高規格平台，擴展企業間網絡、促成更多深度協作，共同樹立香港品牌管理的典範。」



財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生 , JP 致辭表示：「在當今金融科技與人工智能迅速發展的時代，全球經濟環境瞬息萬變，企業同時面臨挑戰與機遇。勇於創新、運用新思維應對複雜的市場需求，已成為企業持續發展的關鍵。我很高興看到，今天獲獎的品牌橫跨銀行、保險、電子支付、公共交通、旅遊、電訊等多個領域，其中不少更積極應用創新科技，以提升服務效率和增強競爭力。各行各業持續創新求變，不僅體現了香港作為國際都會的獨特優勢與活力，更彰顯出強大的品牌競爭力，正是香港經濟持續發展的重要基石。」



擔任首席評審的香港大學經管學院（市場學）客座副教授袁文俊教授 , JP 指：「在資訊更碎片化、競爭更激烈的環境下，真正能夠脫穎而出的品牌，不是聲量最大者，而是最能持續創造價值、建立信任與保持一致性的品牌。今年得獎品牌的可貴之處，正在於它們既能敏銳回應市場變化，又能堅守品牌核心價值；既懂得善用科技提升效率與體驗，也沒有忽略品牌最珍貴的人性溫度。它們以清晰定位、穩健步伐與長遠視野，在變局中累積韌性，在競爭中建立影響力。」



擴展獎項版圖 展示香港品牌多元實力



MIB大獎評審流程先以多個AI模型深度分析市場數據，識別各界別的入圍企業名單，再結合專業評審團深度評核，確保評選兼具客觀洞察與專業判斷。本屆進一步擴展獎項範圍，新增十多個獎項類別，以充分反映香港市場的豐富生態。獎項類別橫跨多個主要消費及商業領域，包括出行及旅遊、地產、電訊、科技、電子產品、支付、金融及保險，以及零售、餐飲及生活等核心板塊，務求讓更多行業的卓越品牌獲得認可與表彰。同時，今年亦增設兩個個人獎項，「企業營銷領袖大獎」 及「市場營銷策略領袖大獎」 ，以表揚在品牌發展及市場策略上具卓越領導力與前瞻視野的傑出人士。由此，MIB大獎2026為更廣泛的行業持份者提供高規格交流和展示平台，讓不同領域與規模的品牌均有機會在是次大獎中嶄露頭角，共同見證香港品牌的多元實力與創新動能。



香港互動市務商會期望透過MIB大獎，持續為香港品牌樹立具公信力的典範，攜手鑄造更具競爭力和影響力的「響譽品牌」。商會謹此恭賀各獲獎企業品牌及市場領袖人物，並衷心祝願各位秉持創新進取、人本連結的精神，讓品牌聲譽響遍全城，與時代共鳴。





香港響譽品牌大獎（MIB大獎）2026得獎名單 （排名不分先後）

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