熱門搜尋:
2026世界盃 吳文忻 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Jun-09 18:45
更新：2026-Jun-09 18:45
Media OutReach Newswire

香港響譽品牌大獎（MIB大獎）2026 逾三十行業領導者奪「香港響譽品牌」名銜

分享：

期許創新與情感連結並進　樹立品牌管理新典範

香港 - 2026年6月9日 - 香港互動市務商會主辦的「香港響譽品牌大獎 2026」（Hong Kong Most Influential Brand Awards 2026，下稱「MIB大獎2026」）今午舉行頒獎典禮。MIB大獎旨在表揚在消費者認知、市場影響力和行業領導力方面表現卓越的品牌，彰顯香港企業的創新實力與專業水準。活動由財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP擔任主禮嘉賓，聯同香港互動市務商會會長方保僑先生、香港金融發展局行政總監董一岳博士及首席評審、香港大學經管學院（市場學）客座副教授袁文俊教授, JP向各行業領導者頒發「香港響譽品牌」的殊榮。

香港互動市務商會會長方保僑先生（前排左八）聯同主禮嘉賓、財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP（前排左七），以及兩位頒獎嘉賓香港金融發展局行政總監董一岳博士（前排左六）；首席評審、香港大學經管學院（市場學）客座副教授袁文俊教授, JP（前排左五），與一眾「香港響譽品牌」得奬企業合影。
香港互動市務商會會長方保僑先生（前排左八）聯同主禮嘉賓、財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP（前排左七），以及兩位頒獎嘉賓香港金融發展局行政總監董一岳博士（前排左六）；首席評審、香港大學經管學院（市場學）客座副教授袁文俊教授, JP（前排左五），與一眾「香港響譽品牌」得奬企業合影。

「智創新局 譽見共鳴」 突出品牌管理的雙核心

今屆獎項擴展至六大範疇、逾三十個類別，覆蓋香港各主要行業，為本地優秀品牌提供具影響力的展示平台。「智創新局 譽見共鳴」（From Intelligence to Resonance）的主題，彰顯當代品牌管理在科技與人本之間的雙重戰略核心。創新是增長引擎，情感共鳴則讓品牌聲譽長存。兩者相輔相成，品牌才能彰顯持久的競爭力，收穫消費者的恆久的信任。

香港互動市務商會會長方保僑先生 表示：「AI大時代的來臨，是品牌管理的『奇點』，MIB大奬2026以『智創新局 譽見共鳴』為主題，代表以科技驅動品牌發展的大勢，將人工智能及其他新興科技融入品牌策略核心；同時品牌須保持獨特人情溫度，鞏固與消費者的連結共鳴。香港互動市務商會期望透過大奬，表彰優秀企業在時代變局中保持創新實力與人本精神，並致力為跨行業品牌搭建高規格平台，擴展企業間網絡、促成更多深度協作，共同樹立香港品牌管理的典範。」

財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生 , JP 致辭表示：「在當今金融科技與人工智能迅速發展的時代，全球經濟環境瞬息萬變，企業同時面臨挑戰與機遇。勇於創新、運用新思維應對複雜的市場需求，已成為企業持續發展的關鍵。我很高興看到，今天獲獎的品牌橫跨銀行、保險、電子支付、公共交通、旅遊、電訊等多個領域，其中不少更積極應用創新科技，以提升服務效率和增強競爭力。各行各業持續創新求變，不僅體現了香港作為國際都會的獨特優勢與活力，更彰顯出強大的品牌競爭力，正是香港經濟持續發展的重要基石。」

擔任首席評審的香港大學經管學院（市場學）客座副教授袁文俊教授 , JP 指：「在資訊更碎片化、競爭更激烈的環境下，真正能夠脫穎而出的品牌，不是聲量最大者，而是最能持續創造價值、建立信任與保持一致性的品牌。今年得獎品牌的可貴之處，正在於它們既能敏銳回應市場變化，又能堅守品牌核心價值；既懂得善用科技提升效率與體驗，也沒有忽略品牌最珍貴的人性溫度。它們以清晰定位、穩健步伐與長遠視野，在變局中累積韌性，在競爭中建立影響力。」

擴展獎項版圖 展示香港品牌多元實力

MIB大獎評審流程先以多個AI模型深度分析市場數據，識別各界別的入圍企業名單，再結合專業評審團深度評核，確保評選兼具客觀洞察與專業判斷。本屆進一步擴展獎項範圍，新增十多個獎項類別，以充分反映香港市場的豐富生態。獎項類別橫跨多個主要消費及商業領域，包括出行及旅遊、地產、電訊、科技、電子產品、支付、金融及保險，以及零售、餐飲及生活等核心板塊，務求讓更多行業的卓越品牌獲得認可與表彰。同時，今年亦增設兩個個人獎項，「企業營銷領袖大獎」「市場營銷策略領袖大獎」 ，以表揚在品牌發展及市場策略上具卓越領導力與前瞻視野的傑出人士。由此，MIB大獎2026為更廣泛的行業持份者提供高規格交流和展示平台，讓不同領域與規模的品牌均有機會在是次大獎中嶄露頭角，共同見證香港品牌的多元實力與創新動能。

香港互動市務商會期望透過MIB大獎，持續為香港品牌樹立具公信力的典範，攜手鑄造更具競爭力和影響力的「響譽品牌」。商會謹此恭賀各獲獎企業品牌及市場領袖人物，並衷心祝願各位秉持創新進取、人本連結的精神，讓品牌聲譽響遍全城，與時代共鳴。

香港響譽品牌大獎（MIB大獎）2026得獎名單 （排名不分先後）
類別
得獎品牌
公共交通
港鐵公司
旅遊景點
昂坪360
電子支付
八達通卡有限公司
地產 - 住宅物業管理
港鐵公司
寵物友善商場
THE SOUTHSIDE
地產 - 商場管理
太古地產
婚宴場地
The Mira Hong Kong
優質流動服務
1O1O
流動通訊
csl.
寬頻
網上行
固網電話
HKT 家居電話
混合式AI
Lenovo
智慧物流科技配送平台類別
Lalamove
銀行
恒生銀行
企業數碼服務方案供應商
香港電訊
航空客運
國泰
數碼媒體品牌合作方案
Google 香港
能源
中華電力有限公司
創新平台
香港科技園
解決方案夥伴
電訊盈科企業方案
保險服務 - 整體類別
友邦保險（國際）有限公司
保險服務 - 強積金
宏利人壽保險（國際）有限公司
保險服務 - 人壽類別
保誠保險有限公司
戶外廣告代理
德高貝登
經典城市觀光體驗
洋紫荊維港遊
綠色低碳智慧場館
啟德體育園
汽車
寶馬香港
公共交通媒體代理
德高貝登
輕醫美
AMOUR Aesthetic
快速消費飲品品牌
香港太古可口可樂
原生廣告及內容營銷
Taboola
全球支付網絡
Visa
綜合應用程式
AlipayHK
消費電子產品 - 手提電話類別
三星電子香港
個人獎
得獎者
企業營銷領袖大獎
張宏俊 - 恒生銀行
市場營銷策略領袖大獎
Rudi Leung - Hungry Digital Limited

高清圖片 按此

新聞稿圖片說明：
圖一 ：香港互動市務商會會長方保僑先生（前排左八）聯同主禮嘉賓、財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP（前排左七），以及兩位頒獎嘉賓香港金融發展局行政總監董一岳博士（前排左六）；首席評審、香港大學經管學院（市場學）客座副教授袁文俊教授, JP（前排左五），與一眾「香港響譽品牌」得奬企業合影。
圖二：財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP致辭，祝賀各得奬品牌。
圖三：香港互動市務商會會長方保僑先生致歡迎辭。
圖四：香港互動市務商會會長方保僑先生（左）向財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP（右）頒發感謝狀。
圖五：一眾「香港響譽品牌」共聚一堂，交流品牌管理策略。
圖六：香港互動市務商會會長方保僑先生（左五）；財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP（左四）；香港金融發展局行政總監董一岳博士（左三）與專業評審團代表——首席評審、香港大學經管學院（市場學）客座副教授袁文俊教授, JP（左二）及多名評審合照。

adblk4

關於香港互動市務商會

香港互動市務商會成立於2007年，旨在為市場營銷及廣告業界建立交流和學習的平台，通過推動業界分享和交流經驗，深入探討各種前沿議題，並激發創新和合作，致力推動行業的發展和成長，亦協助企業和個人會員在不斷變化的商業環境中保持競爭力。

網站：

關於香港響譽品牌大獎

「香港響譽品牌大獎」（Hong Kong Most Influential Brand Awards，MIB大奬）由香港互動市務商會主辦，致力表揚展現卓越品牌知名度與市場影響力的品牌及企業 。大獎表彰善於在塑造消費者認知、推動業務成長，以及通過方案和高效營銷策略引領行業趨勢的品牌。商會期望為各行各業的品牌管理樹立全新典範，鼓勵品牌持續突破創意與創新界限，同時肯定企業在實際商業應用上的傑出表現。


adblk5

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務