第十屆華為ICT大賽收官：49個國家和地區學生獲獎，22萬人參賽創新高

深圳2026年6月9日 /美通社/ -- 今日，第十屆華為ICT大賽全球總決賽閉幕式暨頒獎典禮在深圳舉行。本屆大賽規模創歷史新高，共吸引了全球100多個國家和地區、2000多所院校、22萬餘名高校師生報名參賽。經過國家賽、區域賽層層比拚，最終49個國家和地區的177支隊伍成功晉級全球總決賽並榮獲各獎項。這一數字，再次印證了ICT人才培養的全球共識與行動熱度。 華為ICT戰略與業務發展部總裁彭紅華在致辭中表示：「華為始終懷揣科技致善的初心，致力於通過科技創新推動社會與環境的可持續發展，華為ICT大賽正是這一理念的生動詮釋。創新賽同學們的作品展現了『以賽促學』模式在解決真實工程問題中的價值；實踐賽與編程賽的選手們則彰顯了扎根熱愛、執著鑽研的『極客精神』。」他同時宣佈，下一屆華為ICT大賽將在中國賽區增設昇騰AI算子開發賽道，期待更多青年開發者通過完成大賽專屬算子任務，更加深入地接觸產業前沿。

聯合國教科文組織教育信息技術研究所代理主任兼未來學習與創新司教育技術與人工智能處處長Shafika Isaacs博士肯定了聯合國教科文組織與華為的合作價值，並對大賽選手的表現給予高度評價。她指出：「全球人工智能的未來，需要匯聚政府、國際組織、學術界和產業界等多方力量。聯合國教科文組織與華為攜手，通過阿拉伯國家人工智能能力建設合作項目、中亞ICT教育推廣合作項目等，持續加強各國高等教育及職業技術培訓能力，著力培養面向未來勞動力市場的複合型人才。」談及華為ICT大賽，她表示：「在本次大賽中，同學們直面現實挑戰，跨越文化邊界，運用新興技術解決真實問題，既展現了創造力，也體現了倫理判斷力，這正是科技教育所應追求的深遠意義。」

本屆大賽是華為舉辦的第十屆ICT大賽。全球總決賽經過實踐賽、創新賽和編程賽三大賽道的激烈角逐，18支優秀隊伍獲得特等獎。 實踐賽網絡賽道特等獎：阿爾及利亞網絡代表隊、巴西網絡代表隊、尼日利亞網絡代表隊、深圳職業技術大學網絡代表隊

實踐賽雲賽道特等獎：埃及雲代表隊、阿爾及利亞雲代表隊、中國中南林業科技大學涉外學院雲代表隊、肯尼亞雲代表隊

基礎軟件賽道特等獎：埃及基礎軟件代表隊、河南經貿職業學院基礎軟件代表隊、多米尼加共和國基礎軟件代表隊、阿爾及利亞基礎軟件代表隊

實踐賽昇騰AI賽道特等獎：深圳職業技術大學昇騰AI代表隊

創新賽特等獎：武漢理工大學代表隊、尼日利亞艾哈邁德•貝洛大學代表隊、新加坡國立大學代表隊、福建師範大學代表隊

編程賽特等獎：武漢軟件工程職業學院倉頡編程代表隊

特色獎項方面，來自阿塞拜疆、尼日利亞、肯尼亞、中國、巴林的7支全女性隊伍獲科技女性榮譽；來自加納和中國的2支隊伍榮獲綠色發展榮譽；來自中國的10位同學獲頒「ICT商業精英優秀人才應屆生權益卡」；來自巴基斯坦、中國、尼日利亞、埃及、阿聯酋、巴西、泰國、土耳其等國家和地區的16位教師代表獲「華為最具價值教師榮譽」；來自埃及、巴西、馬來西亞、波蘭、巴基斯坦的6支隊伍獲「最佳網絡人氣獎」。 大賽期間，華為還舉辦了「AI加速教育轉型峰會」，探討人工智能技術在驅動全球教育變革與創新中的作用，並分享了前沿的產教融合實踐經驗。峰會現場發佈了華為ICT學院AI課程解決方案，為高校師生構建完整的AI學習路徑，助力全球泛AI人才培養；發佈了《中亞及高加索九國ICT技能發展洞察報告與建議》，為當地政府制定人才產業政策提供數據參考與決策依據。