科倫博泰合作夥伴Windward Bio宣佈SKB378/WIN378治療COPD的II期SIRIUS研究完成首批患者給藥

成都2026年6月9日 /美通社/ -- 四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（簡稱「科倫博泰」或「公司」）今日宣佈，其合作夥伴Windward Bio主導的一項用於評估SKB378/WIN378（亦稱HBM9378）治療慢性阻塞性肺疾病（COPD）的II期SIRIUS研究，已完成首批患者給藥。

SKB378/WIN378有潛力成為首款獲批上市的超長效抗TSLP抗體，用於治療哮喘和COPD；其治療哮喘的III期研究計畫於2026年第四季度啟動

COPD是一種進展性、不可逆的肺部疾病，是全球第三大致死原因。該疾病由免疫介導的氣道炎症和持續氣流受限驅動，使患者的日常活動困難重重。其顯著特徵是病情急性加重——突發的嚴重惡化會導致急診就診、住院以及肺功能的持續下降。儘管目前已有吸入性基礎療法，但仍有超過300萬中重度COPD患者面臨反復急性發作加重的風險，因此對更優治療方案有迫切需求。

SIRIUS是一項全球性、隨機、雙盲、安慰劑對照、劑量探索的II期研究，旨在評估SKB378/WIN378在中重度COPD患者中的安全性、耐受性、藥代動力學和藥效學。