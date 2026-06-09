洛克威爾自動化以全新的網路安全評估和管理式服務功能擴充 SecureOT 產品組合

洛克威爾自動化網路資安專案資深全球產品經理 Maria Else 表示：「掌握當前 OT 環境現況，是規劃未來的基礎。製造商如今面臨愈來愈大的壓力，必須在不影響生產的情況下強化資安。有了SecureOT，我們結合清晰的現況掌握、具優先順序的行動計畫，以及管理式專業服務，協助工業組織在確保廠區安全與高效率運作的同時，保護最關鍵的資產。我們也運用人工智慧（AI）識別弱點，透過自動化維持效率，並藉由進階智慧分析掌握最新風險。」 OT 網路安全評估套件

OT 網路資安評估套件採用結構化、模組化的方式，依據工業環境在資安歷程各階段的獨特營運需求量身打造。透過 OT 專屬的資料蒐集與可轉化為業務洞察的分析結果，這套資安評估可為企業提供一條清晰可行的韌性建構路徑。

這套由 OT 專家為 OT 環境打造的評估方案，運用全新專有的 AI與機器學習模型，協助簡化分析流程並標準化評估方式，以更有效率的方式提供評估結果與建議行動。 SecureOT 平台管理式服務

SecureOT 平台是洛克威爾自動化的風險與弱點管理解決方案。如今，洛克威爾自動化進一步將深厚的產業知識導入該平台，推出 SecureOT 平台代管式服務，聚焦於持續且專業的風險優先排序管理。 最近更新涵蓋平台管理式更新服務，提供最新功能與能力、持續進行資產探索與盤點管理，並由技術客戶經理與客戶展開定期技術檢視與規劃討論，協助資安團隊迅速因應資安風險，同時將停機時間降至最低。

管理式安全遠端存取（MSRA）及延伸服務

洛克威爾自動化全新的 MSRA 服務可連接 OT 資產，有助於在供應商中立、由洛克威爾管理且以身分識別為核心的環境中，降低風險、提升效率並簡化營運。這項透過雲端路由的遠端存取層支援 OT 資產，可讓客戶藉由整合式、一站式部署、身分安全機制，以及減輕內部團隊負擔，快速完成導入並啟用服務。MSRA 也能加快故障排除速度，讓客戶更安全地與供應商協作，並以可擴充的服務模式因應各廠區需求。 此次更新也同步推出洛克威爾自動化全新升級的 OT 網路安全政策和程序產品。這項服務由洛克威爾自動化 OT 治理、風險與合規（GRC）專家團隊打造，並依循國際標準、框架與最佳實務，提供一套完整文件，協助企業指引並強化整體 OT 環境的資安計畫。

這些用於擴大 洛克威爾自動化 SecureOT 產品組合的強化功能現已可供製造與關鍵基礎設施組織採用，而這套完整的工業資安方案正是為了協助組織評估、保護並持續改善 OT 資安態勢。 洛克威爾自動化對工業資安的整體承諾，也體現在 SecureOT 解決方案套件之中，包括貫穿整個自動化生命週期的產品安全防護，以及通過 IEC 62443-4-1 成熟度第 4 級認證 — 這也是安全產品開發生命週期的最高等級。結合評估、代管式服務與安全遠端存取等能力，這套做法為製造商提供更穩固的基礎，以管理 OT 風險並提升韌性。