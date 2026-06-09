華為發佈教育及醫療夥伴聯盟2.0----「蒲公英計劃」，構建行業合作共贏新生態

中國深圳2026年6月9日 /美通社/ -- 以「數匯教醫，智啟新程」為主題的2026全球教育醫療合作夥伴中國周成功舉辦，來自40多個國家500餘位教育醫療領域的客戶和合作夥伴參會。會上，華為發佈全球教育及醫療夥伴聯盟2.0——「蒲公英計劃」，旨在更緊密地聯接全球教育醫療行業夥伴，共建高質量、可持續發展的行業生態。

人工智能驅動變革，夥伴聯盟升級響應時代需求

華為副總裁、公共事業軍團CEO李俊風在主題演講中指出，我們正身處以人工智能為核心驅動力的變革浪潮中。教育與醫療作為關乎人類可持續發展的基石行業，其智能化轉型既是全球共同的挑戰，也蘊含著巨大的機遇。