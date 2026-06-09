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出版：2026-Jun-09 21:42
更新：2026-Jun-09 21:42
PR Newswire

華為發佈教育及醫療夥伴聯盟2.0----「蒲公英計劃」，構建行業合作共贏新生態

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中國深圳2026年6月9日 /美通社/ -- 以「數匯教醫，智啟新程為主題的2026全球教育醫療合作伴中國周成功舉辦，來自40多個國家500餘位教育醫療領域的客戶和合作伴參會。會上，華為發全球教育及醫療伴聯盟2.0——「蒲公英計劃，旨在更緊密地聯接全球教育醫療行業伴，共建高質量、可持續發展的行業生態。

人工智能驅動變革，伴聯盟升級響應時代需求

華為副總裁、公共事業軍團CEO李俊風在主題演講中指出，我們正身處以人工智能為核心驅動力的變革浪潮中。教育與醫療作為關乎人類可持續發展的基石行業，其智能化轉型既是全球共同的挑戰，也蘊含著巨大的機遇。

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他強調，華為致力於探索助力教育與醫療智能化轉型的最優路徑，讓人工智能等前沿技術，真正轉化為提升全球教育質量、優化醫療健康服務的普惠力量。此次蒲公英計劃的發，是華為攜手全球伴，面向未來，構建行業共同體的關鍵一步。

聚焦六大維度協同，伴聯盟2.0深化全球合作

相較於1.0的基礎平台構建，伴聯盟2.0聚焦全球範圍的合作深化。在趨勢洞察、賦能、方案共創、營銷、商機共享與拓展六個維度全面協同，為伴和客戶帶來新價值。

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華為公共事業軍團合作伴發展部部長楊晨詳細闡述了聯盟升級的重點方向，並表示，華為將以伴聯盟為基點，充分釋放伴生態的集體智慧與能量，為參與聯盟的全球伴創造新價值，並最終將更創新、更貼合業務需求的行業解決方案帶給客戶，助力教育醫療行業的數智化躍升。

本次全球教育醫療合作伴中國周順利舉辦，是全球伴與華為攜手深耕教育醫療領域、共創嶄新局面的有力印證。未來，華為將繼續深化與全球伴的協作，深耕教育醫療領域技術應用場景，共研創新技術、共迎機遇挑戰、共創全球價值，與伴一同繪制教育醫療領域數智化轉型新藍圖。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2-0-302795365.html

SOURCE Huawei

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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