Supermicro 與 Verda 攜手為新一代 AI 工作負載，提供可持續發展的全堆疊 AI 雲端基建

Verda 部署 Supermicro 最新液冷 NVIDIA Blackwell 加速系統，大規模推動新一代 AI 工作負載

垂直整合的全堆疊 AI 雲端，效能超卓、安全可靠、有效節能，兼具合規的 AI 運算能力

數據中心採用 100% 可再生能源運作，其產生的多餘熱量足以為多達 15,000 個家庭供暖 加州聖荷西2026年6月9日 /美通社/ -- 專注於人工智能 (AI)、企業、儲存及 5G / 邊緣運算的整體資訊科技 (IT) 解決方案供應商 Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI) 主打數據中心 Building Block Solutions® (DCBBS)，其今日宣佈歐洲領先的 AI 雲端供應商 Verda 已選用 Supermicro 的 NVIDIA 圖形處理器 (GPU) 加速機架級系統，推動其在歐洲各地的現代化 AI 雲端基建。 此部署讓 Verda 得以構建高效能 AI 原生基建，服務遍及歐洲、美國及亞洲，惠及前沿先鋒模型開發者、AI 原生增長企業和受監管企業。

Supermicro 董事長兼行政總裁 Charles Liang 表示：「Supermicro 樂於與 Verda 合作，將新一代 AI 基建帶給全球。 我們在 DCBBS 的設計、工程及支援方面具備專業能力，加上基於最新 NVIDIA Blackwell 的系統，讓 Verda 等客戶可大規模快速部署效能卓著、高效節能的 AI 基建。」 在此閱讀完整案例研究：Verda 成功案例 Verda 創辦人兼行政總裁 Ruben Bryon 說道：「我們的使命，是以 AI 原生基建推動全球先驅團隊。 與 Supermicro 合作，有助我們大規模實現此承諾。 面向未來十年的 AI 雲端，應是按需取用、全堆疊架構，且專為客戶真實運行的工作負載而設。 這正是我們致力構建的成果。」

Verda 的全堆疊 AI 雲端平台，結合 Supermicro 採用最新 NVIDIA Blackwell 及 Blackwell Ultra 架構的先進 AI 系統，能夠支援多種應用場景，例如大型語言模型訓練、多模態 AI、機械人技術及企業 AI 應用。 此解決方案迎合不斷增長的市場需求，透過自助式實例與集群、無伺服器容器及託管推論端點，讓人們即時使用 NVIDIA AI 基建。 此外，Verda 以 100% 可再生能源運作，並與當地公用事業攜手，轉化數據中心的餘熱，為多達 15,000 戶當地家庭供暖，持續邁向其可持續發展願景。 Verda 運用 Supermicro 端到端設計、製造及全球部署的卓越能力，部署一系列先進方案，涵蓋 NVIDIA GB300 NVL72 機架級系統、NVIDIA HGX B300 及 NVIDIA HGX B200 系統，還有 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 加速系統。

Supermicro 預先測試並驗證的系統，配合其機架級整合能力，以助 Verda 加速部署進程，同時降低營運風險、完善系統表現。 這些系統採用高節能架構，有助降低整體擁有成本 (TCO)，配合 Verda 對可持續發展及長期營運效率的關注。 DCBBS 提供完整的模組化 AI 基建，採用經驗證的組件及子系統，支援靈活部署——從單一伺服器與網絡設備，以至完整的機架級及數據中心級方案，包括軟件及服務。 Supermicro 設有全面的 AI 基建解決方案組合，持續領先業界，協助全球機構部署可擴展、高效能而又環保的 AI 數據中心。

關於 Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) 是應用完善整體 IT 解決方案領域的全球領導企業。 Supermicro 成立於美國加州聖荷西，並選擇以此為營運總部，致力為企業、雲端、AI 及 5G 電訊 / 邊緣 IT 基建，率先提供引領市場潮流的突破性方案。 我們是整體 IT 解決方案供應商，提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換器系統、軟件及支援服務。 Supermicro 憑著在主機板、電源及機箱設計領域的深厚專業知識，強化自身的研發與製造能力，為全球客戶帶來從雲端到邊緣的跨世代創新。 我們的產品均由內部團隊設計及製造（地點包括美國、亞洲及荷蘭），善用全球營運方式實現具規模運作及效率。產品設計亦更臻完善，旨在降低總擁有成本並減少對環境的影響（綠色運算）。 屢獲殊榮的 Server Building Block Solutions® 產品組合，賦予客戶豐富的選擇。各種系統由可重用的靈活構建模塊所締造，支援多種規格、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源及散熱方案（空調、自然冷卻或液冷），讓客戶為其特定的工作負載及應用，建構出最理想的配置。