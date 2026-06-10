凌科藥業合作夥伴Formation Bio完成CNS滲透性TYK2抑制劑BLKR201 (原研發代號LNK01006) I期臨床試驗首例受試者給藥

杭州、上海和波士頓2026年6月10日 /美通社/ -- 凌科藥業（浙江）股份有限公司（以下簡稱「凌科藥業」），一家處於臨床階段、專注於自身免疫與炎症性疾病的創新藥研發公司，今日宣佈其全球合作夥伴Formation Bio在臨床開發方面取得了重大進展。 AI原生製藥公司Formation Bio表示，已在一項評估BLKR201（凌科藥業原研發代號：LNK01006）的Ⅰ期首次人體臨床試驗（BLKR201-101-HV）中完成首例受試者給藥。該研究是一項在健康受試者中進行的單次劑量遞增（SAD）和多次劑量遞增（MAD）試驗，預計將於2027年初獲得數據。

BLKR201 / LNK01006是一款在研的新型，選擇性的可穿透中樞神經系統的TYK2別構抑制劑，旨在調控中樞神經系統內的免疫信號傳導。TYK2是已在臨床的治療靶點，而該化合物憑借其良好的中樞神經系統暴露能力和高度靶點選擇性，有望拓展其在多種神經系統自身免疫性及炎症性疾病中的治療潛力。該化合物體現了凌科藥業的藥物化學專業能力，採用高度優化的分子骨架，為靶點選擇性、代謝穩定性及中樞神經系統穿透性進行了專門設計。 凌科藥業創始人、董事長兼首席執行官萬昭奎博士表示：「這一里程碑標誌著BLKR201全球開發進程中邁出了至關重要的一步。這一高效推進不僅是驗證該候選藥物臨床潛力的重要進展，也彰顯了合作夥伴Formation Bio 『AI驅動』加速研發模式的獨特優勢。期待Formation Bio能夠持續推動該項目的後續進展，進一步拓寬其治療領域，早日為廣大患者解決未滿足的臨床需求。」

2025年12月，凌科藥業與Formation Bio的子公司Bleecker Bio就LNK01006在大中華區以外地區達成獨家開發與許可協議。根據協議條款，凌科藥業獲得Bleecker Bio的少數股權、首付款，並有資格獲得合計高達6.05億美元的開發、註冊與商業化里程碑付款，以及未來銷售的分層特許權使用費。 關於Formation Bio Formation Bio 是一家以 AI 為核心驅動的製藥公司，以大幅提升藥物開發效率為獨特優勢。公司構建了技術與 AI 平台、流程與能力體系，以加速藥物開發和臨床試驗。Formation Bio 與製藥公司及生物技術公司合作、收購或引進藥物項目，通過其專有技術與 AI 能力推動項目實現臨床概念驗證及更後期的開發，為患者帶來更多新藥。

關於凌科藥業 凌科藥業是一家專注於自身免疫及炎症疾病領域的臨床階段創新藥公司，致力於通過源頭創新解決尚未被滿足的臨床需求；開發具有差異化優勢的小分子創新療法；為生物制劑提供更優的替代口服治療方案。公司由來自輝瑞、默沙東及強生等全球知名藥企的資深藥物研發專家和高管共同創立，聚焦JAK-STAT並延伸到TYK2信號通路，同時積極佈局蛋白降解等前沿技術領域。 公司融合AI輔助藥物設計、綜合生物學評估平台及蛋白降解技術，構建了覆蓋靶點發現、分子設計、轉化研究到臨床開發的一體化創新研發體系，持續推動創新療法的研發，以惠及全球患者。迄今為止，凌科藥業已成功開發並推進多款自主研發的一類新藥候選藥物，並通過自主推進及國際合作夥伴協同，完成多項創新管線的臨床研究與開發。