億都旗下算豐信息與 InfiX.ai 簽署全面戰略合作協議

推動國產高密度機櫃訓推一體機在醫療場景落地

香港 - 2026年6月10日 – 億都(國際控股)有限公司 (「億都」；股份代號：00259.HK，連同其附屬公司「集團」) 宣佈，旗下全資子公司香港算豐信息有限公司 (「算豐信息」) 與全球領先的企業級生成式人工智能基礎設施解決方案供應商 InfiX.ai 簽署全面戰略合作協議。雙方將基於算豐信息參與研發的 Shanghai Cube 國產高密度機櫃，聯手推動具有持續自我學習能力的訓推一體機在醫療場景中的應用落地。算豐信息將發揮其在國產算力領域的技術優勢，為合作提供核心算力平台及底層系統支持。



雙方以醫療場景為切入點，已與多家醫院合作，圍繞癌症 GenAI、醫療基礎大模型及癌症個性化治療規劃開展臨床場景驗證。



以 Shanghai Cube 為底座，為醫療 AI 打造軟硬一體的基礎設施



此次合作推動落地的訓推一體機以 Shanghai Cube 為算力底座，結合 InfiX.ai 的訓練推理與多模態 AI 能力，為醫療 AI 打造出真正軟硬一體的基礎設施。



算豐信息參與研發的 Shanghai Cube 高密度機櫃為國內最早，亦是目前密度最高的國產 GPU 超節點產品。該機櫃採用單機櫃128卡液冷的高密度部署方式，實現算力集群的集約化部署。Shanghai Cube 集成多種國產核心組件，包括國產液冷系統、國產高性能並行存儲系統、國產retimer以及國產主板電容器等，為國產算力系統與計算平台的大規模部署提供了一站式高效解決方案。



攜手 InfiX.ai，打造企業級 AI 基礎設施



InfiX.ai 是一家以科研為底座、面向全球市場的 AI 基礎設施公司，能力橫跨 IaaS、PaaS 與 MaaS。InfiX.ai 正在構建分布式協同生成式 AI 網絡（Decentralized Co-GenAI Network），連接算力、模型、平台與智能應用，旨在幫助企業或組織基於自有數據、領域知識與業務流程，訓練、部署並擁有自己的領域專家 AI。



InfiX.ai 匯聚全球頂尖 AI 科研與產業落地人才，由創始人兼首席科學家楊紅霞教授帶領，聯合創始人兼副總裁陳海青與首席 AI 架構師吳建民共同組成核心技術與管理團隊。楊紅霞教授同時任香港理工大學講席教授，是全球公認的人工智能領軍人物，兼具深厚的學術與產業經驗。她曾任字節跳動美國大語言模型負責人、阿里巴巴集團人工智能科學家及總監、Yahoo! 首席數據科學家，以及 IBM T.J. Watson 研究中心研究員。楊紅霞教授已發表逾 150篇論文，擁有超過 50 項專利，並獲得多項國際榮譽，包括 WAIC SAIL 獎、國家科學技術進步獎和 AI 2000 全球最具影響力學者等。



InfiX.ai 自主研發的訓練與推理算法系統搭載算豐信息的高性能計算平台，能顯著降低顯存佔用率與算力消耗，在同等硬件配置下實現更高吞吐率並支撐更大規模模型訓練與部署。同時，系統可持續採集行業數據並進行增量訓練，結合真實用戶反饋開展微調與強化學習，使模型能力隨業務變化不斷提升。此外，整套基礎設施支持訓練、微調、推理全流程本地完成，從源頭保障數據安全，能夠滿足醫療、金融、政府等高安全要求場景。



算豐信息行政總裁陳達亮先生表示：「此次與 InfiX.ai 的合作是算豐信息在醫療 AI 領域的重要佈局。我們將依託 Shanghai Cube 高密度國產算力平台，助力醫療 AI 加速走向臨床應用場景。此次合作不僅是技術層面的強強聯合，更是算豐信息構建國產算力生態的重要實踐。未來，算豐信息將攜手各方夥伴，共同推動人工智能技術與實體經濟的深度融合。」



