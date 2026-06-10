晶泰科技與國際知名藥企達成超4億美元AI藥物發現合作，攻堅GPCR靶點口服新藥

中國深圳和波士頓2026年6月10日 /美通社/ -- 全球領先的AI+機器人新藥與新材料研發平台晶泰科技（2228.HK）今日宣布，已與一家管線豐富且擁有多款商業化產品的國際知名生物制藥公司達成總額超4億美元的AI藥物發現戰略合作。雙方將針對一個GPCR（G蛋白偶聯受體）靶點，共同開發具備「同類最佳（Best-in-Class）」潛力的創新口服小分子藥物。 根據協議，合作方將向晶泰科技支付首付款並承擔所有的早期研發費用，晶泰科技還將獲得臨床前、臨床及商業化里程碑付款，以及未來的銷售分成，項目潛在總金額超4億美元。這種將近期研發收入與長期管線資產價值深度綁定的合作模式，既有效降低了晶泰科技參與高壁壘靶點研發的成本與風險，又鎖定了重磅藥物的高彈性回報空間。此次合作不僅體現了前沿藥企對晶泰研發實力的深厚信賴，更再次印證了晶泰平台在攻克難成藥、高價值靶點上的競爭優勢與可持續增長能力。

破解復雜 GPCR 的小分子「難成藥」困局 本次合作所聚焦的GPCR靶點存在多亞型動態平衡，其天然結合口袋極難被小分子精準靶向，全球範圍內尚無小分子與其結合的共晶結構的公開報道。面對此類「結構盲區」，傳統的高通量篩選（HTS）難以同時優化活性、選擇性與藥代屬性等核心指標並產出具有競爭力的分子候選，現有在研小分子管線項目均處於早期臨床階段。 面對這一結構生物學難題，晶泰科技利用其先進的計算藥物研發平台，顯著提升了苗頭化合物發現的效率與精度，實現了從傳統「大海撈針」到「智能導航」的轉變，在客戶的先導項目中展現了卓越的創新突破與交付能力。

晶泰團隊以多尺度增強採樣模擬技術成功「解碼」了該靶點的關鍵構象，採用多構象協同篩選策略，顯著提升發現高潛力的活性分子的可能性。在先導項目中，依托先進的量子物理模型與AI算法，晶泰科技對億級規模的商業化化合物庫進行了高效虛擬篩選，並利用XFEP自由能微擾平台精準預測分子親和力，大幅提高篩選分子的命中率，獲得客戶的高度認可，直接促成並加速了本次戰略合作的簽署。 自動化與 AI 引擎：規模化重塑新藥研發範式 進入全面合作後，晶泰科技將啟用其融合量子物理與AI的結構理性藥物設計平台，結合大規模自動化化學合成，全面賦能快速的 DMTA（設計-合成-測試-分析）循環。其自動化實驗室在Multi-Agent的統籌下，源源不斷地產出兼具良好活性，新穎結構及理想藥代動力學（ADMET）屬性的候選分子，大幅擴展可成藥化學空間，並縮短研發周期。雙方的強強聯手，有望加速把尖端計算生物學突破轉化為惠及全球的實質性管線資產。

晶泰科技董事局主席溫書豪博士表示：「此次戰略合作的達成，是晶泰『AI+機器人』底層研發系統在全球頂級生物制藥舞台上的又一次實戰驗證。我們將繼續發揮晶泰的平台優勢，為賦能全球創新藥研發打造『新基建』，將兼具挑戰性與巨大市場價值的生物學難題轉化為具有高潛力的管線資產。期待我們的合作能成功攻堅代謝領域的重磅口服療法，為全球患者帶來更便捷、高效的治療方案。」 關於晶泰科技 晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為制藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。