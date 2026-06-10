香港包玉剛學校隆重舉行啟航慶典 宣佈2026年8月正式開學

香港2026年6月10日 /美通社/ -- 包玉剛教育基金會於2026年5月29日舉行啟航慶典，正式宣佈香港包玉剛學校即將開辦，為香港教育發展寫下重要一頁。 這所別具開創性的學校將於2026年8月迎來首屆學生，旨在回應社會對國際雙語教育日益增長的需求。學校秉承「樂學於今 明志於行」的教育理念，使命是發展全人教育，傳承中華文化，拓展國際視野。在香港包玉剛學校的建設中，借鑒了上海包玉剛實驗學校的成功經驗，提供高度結構化、融合中西的教育模式，為香港的雙語文化教育樹立全新典範。

承傳奇 • 啟新章 ——香港包玉剛學校啟航慶典盛況 5月29日於亞洲協會舉行的啟航慶典，榮幸邀請到教育局局長蔡若蓮博士等多位貴賓主禮。活動吸引逾百位嘉賓出席，包括包玉剛先生家族成員、包玉剛基金理事會代表、知名教育家、企業家、業界及協會領袖，以及來自上海與香港兩校的學生代表。 典禮以一場精彩絕倫的音樂表演揭開序幕——上海包玉剛實驗學校學生民樂團融合粵韻旋律與西方交響樂曲，帶來動人心弦的演出。 兩名來自上海包玉剛實驗學校的十二年級學生代表在典禮上分享了她們的大學去向——香港科技大學與美國西北大學，展現了在包校12年學習歷程所鋪設的光明前路。

教育局對學校的成功開辦提供了重要支持，包括分配位於九龍玫瑰街4號的校舍，以及支持學校課程的發展。 蔡若蓮博士在主題演講中強調，教育局一直致力提升教育質素、促進學生全人發展及培育人才，以助力香港建設成為國際教育樞紐。她清晰闡述了國際雙語教育的發展願景，並向香港包玉剛學校的創校征程致以最誠摯的祝福。 二十年前夢想啟航 如今再啟新程 包玉剛先生長女、包玉剛教育基金會及包玉剛實驗學校創辦人包陪慶教授在致辭中深情回顧了創校初心：「我希望在中國建立一所與眾不同的學校——深深扎根於中國的價值觀與文化，同時以開放姿態擁抱世界。包玉剛學校是對包玉剛爵士教育慈善願景最美好的傳承與發展。」