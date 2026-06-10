康霈於美國糖尿病協會 ADA 2026 首度公開 CBL-514 併用「瘦瘦針」最新動物數據OI25, 展現「減緩復胖、改善代謝」雙重潛力

國際權威加持 — 康霈局部減脂新藥 CBL-514 併用 GLP-1/RA 類藥物之最新動物實驗數據，於美國糖尿病協會年會（ADA 2026）完成發表，並由全球肥胖與代謝醫學領袖、康霈科學顧問 Timothy Garvey 醫學博士（MD）親自擔綱講者，引發國際大廠高度關注。

突破復胖痛點 — 首度公開之 OI25 動物實驗數據證實：CBL-514 聯用 GLP-1/RA，相較單藥治療能顯著降低更多體重；停藥後，單用組之體重回升幅度高達併用組的 2.7 倍，驗證聯用療法具備「預防復胖」的強大潛力。

多重代謝指標改善 — 數據指出，CBL-514 併用 Tirzepatide 較單用組可「額外降低肝臟脂肪達 106.7%」，並能顯著改善 HOMA-IR 胰島素阻抗指標，進一步將 CBL-514 的科學價值從局部減脂成功拓展至體重管理與全方位代謝健康。

新北市2026年6月10日 /美通社/ -- 全球局部減脂與代謝醫學新星康霈生技（6919）宣佈，旗下全球首創（First-in-Class）大範圍局部減脂新藥 CBL-514 併用 GLP-1R 類減重藥物 Tirzepatide 的最新動物實驗數據，已於全球最具指標性的臨床醫學盛會——美國糖尿病協會年會（American Diabetes Association 2026 Scientific Sessions, ADA 2026）正式發表。 本次發表由國際頂尖肥胖與代謝醫學權威、康霈科學顧問 Timothy Garvey 醫學博士親自擔任講者，向全球糖尿病、肥胖與代謝領域的頂尖專家及國際一線大藥廠，深度分享 CBL-514 於體重管理與代謝健康應用的突破性最新研究成果。

ADA 年會為全球糖尿病、肥胖與代謝疾病領域中最具權威性的國際醫學會議，每年匯聚全球逾 12,000 名臨床醫師、研究人員及產業代表，是各大藥廠洞察代謝治療趨勢與尋找創新機制的首要平臺。主講人 Dr. Garvey 為美國阿拉巴馬大學伯明罕分校（UAB）內分泌與肥胖醫學教授，長期主導多項美國肥胖與代謝相關臨床指引的制定。此次由其親自發表，不僅大幅提升了 CBL-514 的國際學術能見度，更彰顯其在肥胖與代謝健康領域的龐大應用潛力。 首度公開 OI25 數據：停藥後復胖率大幅降低 2.7 倍

本次 ADA 發表的焦點，在於首度公開的 OI25 動物實驗數據。該研究旨在評估 CBL-514 與 GLP-1 類減重藥物 Tirzepatide 併用後，在停止治療後的體重維持效果，直擊目前市售減重藥物「停藥即復胖」的關鍵痛點。 實驗結果顯示： Tirzepatide 單用組：停藥後體重回升幅度達 46.1%。

CBL-514 併用組：停藥後體重回升幅度僅 17.1%。 數據證實，單用組的復胖幅度高達併用組的 2.7 倍。這項數據再度驗證了 CBL-514 與 Tirzepatide 聯用時，在動物實驗中能發揮強大的協同效應，不僅能深化減重效果，更能有效減緩停藥後的體重反彈，提升減重療效的持久性。

代謝紅利：額外降肝脂 106.7% 並改善胰島素阻抗 除了優異的減重與防復胖數據，本次發表更揭示了 CBL-514 在改善肝臟脂肪與胰島素阻抗指標上的卓越表現： 肝臟脂肪大幅減少：相較於 Tirzepatide 單用組，CBL-514 併用 Tirzepatide 組可額外降低肝臟脂肪達 106.7%。 胰島素阻抗（HOMA-IR）顯著改善：在 CBL-514 併用組與單用組中，皆觀察到評估胰島素阻抗的黃金指標 HOMA-IR 的顯著改善。 上述數據表明，CBL-514 除了精準減脂、維持體重外，更能進一步改善全身性代謝狀態，具備極高的臨床應用與商業開發價值。 臨床專家高度關注，預計今年下半年推進人體臨床

康霈生技副總經理鍾琭璣表示： 「我們非常榮幸能由 Dr. Timothy Garvey 這位在國際肥胖醫學界深具影響力的權威，親自擔任本次 ADA 年會的發表講者。大會現場反響熱烈，吸引了許多跨領域專家與各國藥廠代表駐足提問，甚至有臨床試驗主持人特地前來追問最新實驗進程，並指出許多患者已經迫不及待希望能參與後續的臨床試驗。」 康霈指出，先前完成的 OI21 與 OI23 動物實驗已充分證實，不論是與諾和諾德（Novo Nordisk）的 Semaglutide 或是禮來（Eli Lilly）的 Tirzepatide 這兩大市售主流「瘦瘦針」併用，CBL-514 皆展現出減重增效、停藥防復胖、顯著減少皮下及內臟脂肪，以及改善全身性代謝指標等多重潛力。本次 ADA 年會首度揭露的 OI25 數據，則讓這項領先趨勢得到了更強而有力的科學驗證。

展望未來，康霈將持續深化 CBL-514 與 GLP-1R 類藥物併用之研究，並規劃於今年下半年正式推進人體臨床試驗，持續加速 CBL-514 在全球體重管理、代謝健康領域的臨床開發與戰略佈局。 關於 CBL-514 CBL-514 注射劑是康霈生技自行研發的 505(b)(1) 全新小分子新藥，為全球首創透過誘導脂肪細胞凋亡（Apoptosis）來精準減少注射部位脂肪的局部減脂藥物。臨床試驗結果顯示，其療效與抽脂手術相當且安全性極佳，不會對周邊組織與細胞造成壞死或損傷。CBL-514 擁有多項適應症，包括減少皮下脂肪（非手術局部減脂）、中/重度橘皮組織（Cellulite）等；同成份不同劑型之新藥 CBL-514D 則用於治療罕見疾病竇根氏症（Dercum's Disease）。截至目前，全球已有 544 名受試者參與臨床試驗，已完成並取得統計結果之 10 項臨床試驗中，主要及重要次要療效指標皆 100% 達標，展現極其優異的統計學顯著性（Statistical Significance）與良好的藥物耐受度。

欲瞭解更多資訊，請造訪康霈官網：https://www.caliwaybiopharma.com/ 關於康霈生技 康霈生技股份有限公司（股票代號：6919）創立於 101 年，致力於研發「超越現有療法、改變市場創新」的 First-in-Class 新藥產品，旨在將台灣頂尖的新藥研發量能推向全球生醫與醫美主流市場。康霈已於 113 年 10 月 2 日正式於台灣證券交易所掛牌上市。 【免責聲明】

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