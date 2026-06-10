權威認可！昱能科技獲評Wood Mackenzie全球A級光伏逆變器製造商

Wood Mackenzie的年度排名以方法論嚴謹、數據獨立著稱，已成為全球光伏電站投資、設計與采購決策的關鍵依據。此次報告排名基於ESG實踐、研發投入及產能利用率等八項指標，篩選出兼具運營穩健性與符合全球采購標准的廠商，樹立全新的製造業標桿。昱能此次成功入圍，足見其在行業激烈競爭中的卓越韌性與綜合實力。

嘉興和上海2026年6月10日 /美通社/ -- 近日，全球知名能源研究機構Wood Mackenzie發布2026年全球光伏逆變器製造商排名，昱能科技憑借在技術創新、卓越產品、可持續發展等方面的突出表現， 入圍全球前十光伏逆變器廠商，獲評「 Grade A光伏逆變器廠商」 ，展現出強勁的市場競爭力與品牌影響力。

此次獲評 A級，是昱能在技術創新、ESG實踐、全球服務等方面深耕發力的重要見證。 作為科創板上市企業，昱能始終秉承「驅動零碳未來，共創智慧生活」的使命，以AI 技術賦能產品與解決方案，為用戶提供覆蓋微光儲、戶用光儲與工商業光儲等領域的分布式全場景解決方案，同時高度重視自主研發與創新，研發人員占公司總人數的51%以上，已獲得授權知識產權231項，其中發明專利102項，公司自2013年起已連續五屆榮獲「國家高新技術企業」殊榮，持續引領行業技術前沿。

在ESG領域，昱能將ESG理念融入公司生產經營和發展戰略，構建了成熟的「三會一層」治理架構，專設戰略與可持續發展（ESG）委員會，形成權責清晰、監督有效的治理機制；同時圍繞光儲一體化，推動AI技術在研發、客戶服務與能源管理等環節的深度融合，助力全球能源及自身運營實現綠色發展，同時深耕公益幫扶，聯動慈善機構，落地捐贈行動，以務實舉措傳遞企業溫度，踐行社會責任。

在全球服務領域，昱能自2011年起持續發力佈局全球，相繼在美國、澳大利亞、法國、荷蘭、墨西哥、巴西、新加坡、英國、日本等國際主要光伏應用市場成立子公司，形成了全球化的銷售服務網絡。同時，公司秉持「強研發、重營銷、輕資產」的經營方針，實現技術研發、全球營銷和產品製造的最優結合，展現出極強的生產靈活性及經營韌性，為更好服務全球市場提供了堅實基礎。