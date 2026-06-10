Classico Pokemon Collection：「讓你最喜歡的寶可夢時刻陪伴左右」

東京2026年6月8日 /美通社/ -- 總部位於東京的日本醫療服飾品牌Classico, Inc.於6月4日在亞洲地區正式推出備受期待的#ClassicoPokemonCollection，覆蓋新加坡、馬來西亞、菲律賓、香港特別行政區、台灣地區及泰國。繼該系列於日本首發廣受好評且受到國際消費者熱烈追捧後，其市場覆蓋範圍終於擴展至整個亞洲地區的醫療專業人員群體。

圖片1：寶可夢系列

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產品陣容

R53/R54寶可夢刷手服上衣與褲裝（中性款）

本次推出的刷手服共有四款設計——皮卡丘、關都地區初始搭檔寶可夢（妙蛙種子、小火龍、傑尼龜）、伊布以及卡比獸。所有設計均採用靈感來源於對應主題寶可夢的面料顏色與刺繡元素。這些細節設計旨在為患者在檢查和治療過程中提供舒適感與親切感。