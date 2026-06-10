百利好以16年穩健商譽 協助投資人布局全球市場

整合投資人教育、研究與科技，強化多元配置 台北2026年6月10日 /美通社/ -- 百利好（Plotio）即將迎來16周年，集團將以此為契機，持續優化服務及措施，鞏固多年來建立的穩健商譽，並進一步深化與客戶及合作夥伴的聯繫。同時，值此里程碑，集團回顧多年來透過金融教育推廣、市場資訊分析及數碼創新支援投資人的工作，並展望未來的可持續發展。 多年來，集團持續整合多元產品資訊與金融科技，全面打造更完整的金融教育環境與數位應用，協助投資人提升市場認知與風險管理能力，進而建立起更具韌性的金融思維。從貴金屬交易、大宗商品到CFD差價合約等多元產品的國際市場資訊布局，靈活連結研究、科技與教育資源，與投資人及合作夥伴攜手並進，共同開拓全球市場新局，創造長遠價值。

長遠價值的根基：以教育與資訊服務穩健前行 百利好深信，價值累積並非著眼短期，而是面向未來的長期布局。因此，集團在投資人教育內容中始終強調「先理解，再投資」，並提醒投資人在規畫前，應先審慎評估服務商的品牌商譽，參考市場評價與口碑，同時優先選擇具備監管與認證標準的服務管道。透過建立正確的投資觀念、風險意識與理性判斷能力，協助投資人以更穩健的方式面對市場變化。 無論是透過百利好官網查閱市場資訊，或透過百利好客服取得協助，集團均致力提供專業、即時且具參考價值的資訊與支援服務。

創新視野優化投資人教育：每年逾2,000場講座深化市場認知 延續這份理念，百利好持續優化投資教育與知識服務，透過市場研究、線上直播、教育講座與培訓活動，幫助不同階段的投資人掌握市場重點。每年舉辦超過2,000場講座，服務逾40萬名新手與資深投資人，分析內容涵蓋黃金、白銀、原油、全球股票指數CFD等主題，並延伸至黃金買賣、白銀買賣、原油買賣、能源交易的市場分析及多元化投資組合等重點。透過由淺入深的內容設計，讓大眾更有效理解資產特性、市場邏輯與多元配置概念，讓投資決策建立在更完整的知識基礎之上。

專業為本、智慧融合：匯聚專業團隊，回應全球市場變化 百利好在研究與服務上，積極傾聽市場需求，精準掌握投資人痛點，並透過金融與技術專業團隊，結合國際視野與在地經驗，持續強化市場研究與知識服務。旗下10多位資深分析師及金融專家長期聚焦金價與黃金趨勢分析、白銀價格與金銀比趨勢（XAUUSD / XAGUSD），以及原油走勢、WTI 原油走勢、國際油價即時報價、地緣政治與關鍵因素對油價的影響、2026能源市場展望、指數交易(那斯達克)走勢等熱門議題，協助投資人掌握市場動向，在知識與風險意識更完備的基礎上，做出更理性的市場判斷。

同時，集團也推出多語言金融教育課程，由具備實務經驗的專業講師授課，持續打造更完整的金融教育生態，回應不同市場與不同族群的學習需求。 秉持誠信 推動金融市場「互利共榮」 在經營上，百利好始終堅持高標準的道德規範與商業操守，並以國際視野與專業格局，打造公平、公正、透明的金融服務體系。對百利好而言，商譽不只是品牌資產，更是深化信任、支持長遠發展的基礎；唯有重視流程與規範，並強調理性、穩健與風險意識，品牌才能走得穩、走得長久。

同時，百利好也將「誠信共贏」的理念延伸至投資人與合作夥伴之間，建立更理性、穩健且長久的合作關係。透過合理機制、清楚流程與務實協作，累積彼此信任，共同推動金融市場朝向更穩健、永續的方向發展。 社會責任與永續發展：實踐企業長遠價值 除了深耕專業服務，百利好也積極實踐企業社會責任（CSR）。旗下基金會每月扶助500名學童，協助改善校舍與教學條件，並設立獎學金支持教育發展。在健康與環保領域，集團亦支持奧比斯（Orbis）兒童眼部健康計畫、推動校園健康機制，同時響應ESG永續倡議，推動節能減碳與綠色金融理念，持續深化品牌與社會的連結。