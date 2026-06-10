北京同仁堂中醫藥健康學生大使計劃

帶領學生走出課室, 從認識藥材、生產工藝到智慧科技, 拓闊學生健康與創科視野

香港 - 2026年6月10日 - 由北京同仁堂國藥有限公司 (下稱「北京同仁堂」) 舉辦的「第二屆北京同仁堂中醫藥健康學生大使計劃」(下稱「計劃」)於今年4月正式啟動。是次計劃透過三大項目:「校園中藥百子櫃」、「銅人智德其綠課程」及「關愛長者探訪活動」，讓學生由知識理論走到真實場境實踐應用，從而理解中醫藥智慧如何在現代健康生活、科技創新及社區關愛中發揮協同作用，同時為參與學校提供可延伸的中醫藥文化教育資源。計劃亮點之一是透過帶領學生走出課室，親身走訪北京同仁堂生產研發基地、中草藥園及5G開放實驗室，從多元場景中拓闊健康與創科視野。隨着計劃繼續推進，學生亦將參與更多校內學習及社區實踐活動，延續這趟融合中醫藥、科技與關愛的學習旅程。



參與第二屆北京同仁堂中醫藥健康學生大使計劃同學分別來自聖方濟愛德小學、中華基督教會灣仔堂基道小學、聖公會青衣主恩小學、香港聖公會何明會督中學及聖若瑟英文中學。日前逾60名師生走出課室，先後參觀北京同仁堂香港生產研發基地，及中國移動「聯創+」香港5G開放實驗室，透過多元參觀與互動體驗，認識中醫藥在文化傳承、現代製藥、創新科技及社會關愛等方面的連結。

於5月底，計劃成功舉辦了戶外參觀體驗活動。來自聖方濟愛德小學、中華基督教會灣仔堂基道小學、聖公會青衣主恩小學、香港聖公會何明會督中學及聖若瑟英文中學五間中、小學的逾60名師生，先後到訪北京同仁堂香港生產研發基地、中國移動「聯創+」香港5G開放實驗室，以及今年新增的北京同仁堂中草藥園。活動透過多元而具體的場景學習，讓學生由課堂中的知識學習，延伸至真實環境中的觀察、體驗與思考，從中醫藥文化出發，深入了解中醫藥在文化傳承，進一步認識現代科研、生產工藝和製藥、植物培育、智慧科技及健康關愛服務之間的多重價值及聯繫，尤其從科技創新的角度，拓闊對中醫藥未來發展的想像和應用。



於北京同仁堂參觀期間，學生走訪了同仁堂博物館、倉庫及生產廠房，觀看生產線及搓藥丸介紹影片，並參與搓藥丸工作坊，親身體驗傳統製藥工藝。同時，學生在北京同仁堂新設的中草藥園近距離接觸新鮮草藥，透過親手觸摸與細心觀察，認識草藥在加工入藥前的天然形態與特質，從而深化對中醫藥文化及其實際應用的理解。參觀期間，同學們更首次接觸到中醫「四診儀」，啟發同學們思考人工智能及傳統中醫藥智慧相互結合為中醫藥開拓的無限可能性。



北京同仁堂表示，今屆計劃透過連結校內課程、實地參觀及中草藥種植等多元學習場景，讓學生由課堂知識延伸至親身體驗，從而加深對中醫藥文化、製藥工藝及健康生活的整體理解。今年新增的「校園百子櫃計劃」把中醫藥文化元素進一步帶進校園，不僅延伸學生大使計劃的學習成果，更讓未曾參與課程的同學亦能在日常校園生活中接觸中醫藥知識，推動學習氛圍由點到面擴展，實現知識共享與中醫藥文化承傳。



走進生產基地與中草藥園 全面感受中醫藥與現代科技的實踐過程



當日在北京同仁堂香港生產研發基地及文化博物館，學生透過導賞深入了解中成藥的製作流程、品質管理及品牌歷史，並參觀同仁堂博物館，認識北京同仁堂多年來對中醫藥文化傳承的堅持。透過觀看生產線介紹，學生可更具體理解傳統製藥工藝與現代化生產如何相輔相成，其後於工作坊中親手使用搓藥板製作藥丸，體驗傳統搓藥丸講求力度、節奏與手感的細緻工序，從「看見」走到「做到」，加深對非遺製藥技藝及匠心精神的體會。



學生於北京同仁堂工作坊親手使用搓藥板製作傳統藥丸，從實作中體驗中藥製劑工藝的細緻要求，感受傳統製藥技藝的匠心精神。

來自中華基督教會灣仔堂基道小學的學生表示：「我是第一次接觸搓藥丸這個非遺工藝，感覺很新奇。我與同學一齊嘗試搓藥丸，發現原來要用力均勻，先可以做到每夥藥丸又圓又大小一致。這是今次參觀中最難忘的部分。」



今年於北京同仁堂新設的中草藥園參觀和中醫『四診儀』體驗，為整個學習旅程增添更生動的自然觀察與互動元素。學生從中草藥園認識到，在戶外環境下，泥土、水分及自然日照等種植條件如何影響中草藥生長。同時深刻體會到中醫藥與大自然的協作和四時健康養生的中醫藥智慧。園內種植了艾草、龍脷葉、升麻、益母草、芳香萬壽菊及茵陳蒿等植物，讓學生將課堂上的書本知識與真實植物樣貌結合，進一步加深對中草藥的認知。於中醫『四診儀』體驗環節中，同學們親身感受傳統智慧與現代科技結合的可能性和優勢。







北京同仁堂今年為參與計劃的每間學校設置傳統中藥房常用的「百子櫃」，把中醫藥文化元素帶進校園，營造更具中醫藥文化氛圍的學習環境，支持學校延伸健康教育與文化學習。

來自的學生表示：「參與中醫藥健康大使計劃讓我們感受到北京同仁堂很積極傳承中醫藥文化。我們學習到很多中醫知識，例如『三因制宜』及中草藥的分類及特性。而今次來到他們的生產基地，仲第一次接觸到『四診儀』，透過人工智能及傳統中醫智慧更有效地問診，啟發我思考科技如何為傳統中醫藥開拓更多可能性。」學生亦前往，透過互動展示了解5G、AIoT及人工智能技術如何應用於智慧生活及健康相關場景，從科技視角思考中醫藥與創新發展的可能性，進一步認識傳統文化與未來科技並非對立，而是可以互相啟發、彼此成就。此外，學生亦於校內課堂學習如何將5G與AI科技融入中草藥種植實踐，透過聯網感應器監測作物生長狀況，並結合通訊技術與人工智能進行互動學習，於真實任務中掌握數據收集、分析與展示等能力，進一步加深對中醫藥與科技應用之間關係的理解。除參觀體驗外，今年北京同仁堂亦為，支持學校在校內延伸中醫藥文化與健康教育，營造更具文化氛圍的學習環境。透過具象化的校園設置，學生可在日常學習中更自然地接觸中醫藥知識，令中醫藥文化真正融入校園生活。戶外參觀活動後，學生將會參與北京同仁堂年度「同仁關愛」社區活動，透過探訪長者、健康講座及義診活動等，實踐中醫「治未病」理念，將課堂知識及健康觀念延伸至社區層面，培養社會責任感、同理心及服務學習精神。北京同仁堂相信，中醫藥的傳承不僅在於知識教育與技藝體驗，更在於把關愛健康、尊重生命及服務社群的價值傳承予下一代。