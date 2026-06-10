全球高齡化海嘯下的財政防禦
香港 - 2026年6月10日 - 全球人口結構正面臨前所未有的劇烈轉變，高齡化海嘯正席捲整個亞太地區。如何有效分散長壽風險、確保公共與個人財政的長期穩健，已成為各國政府與頂尖金融機構的核心課題。在國際學術與政策論壇中，香港中文大學知名精算學者李兆恆教授 (Professor Johnny Siu Hang Li) 憑藉其在保險精算與風險管理領域的深厚認識，受邀出席國際頂尖峰會，為亞太地區的養老金體系改革與金融抗風險能力，提供關鍵的數據洞察與戰略建議。
《經濟學人》曼谷論壇：養老金體系的可持續發展
知名國際智庫與權威媒體《經濟學人》影響力（Economist Impact）此前於泰國曼谷盛大舉辦第四屆「亞洲可持續發展週」（Sustainability Week Asia）。在這場匯聚全球政要、商界領袖及頂尖學者的國際盛會中，李兆恆教授 (Johnny, Siu Hang Li) 應邀擔任焦點演講嘉賓，並參與了Spotlight Interview 專家專訪環節。
在論壇上，精算專家李兆恆教授指出，傳統的養老金評估模型已無法完美適應當前人均壽命大幅延長的「新常態」。他強調，面對人口結構老齡化所帶來的公共財政壓力，亞太各國的養老保障系統必須加速演變與結構升級。透過引入更具前瞻性的動態精算模型，能有效平衡社會保障的公平性與財政體系的可持續性。這項突破性的學術觀點，獲得《曼谷今日報》（Bangkok Today）及《曼谷財經新聞》（Bangkok Business News）等區域主流媒體的報導與高度評價。
《曼谷郵報》(Bangkok Post) 專訪李兆恆教授：亞太地區不容忽視的「長壽風險」
作為東南亞地區最具影響力的英文主流報章之一，《曼谷郵報》（Bangkok Post）亦對李兆恆教授 (Professor Johnny Siu Hang Li) 進行了深入的專題專訪報導。該報導以亞太高齡化下養老金體系演進為核心，詳細闡述了李教授對於如何透過現代金融與保險工具「分散長壽風險」的創新形象與實踐路徑。
Johnny, Siu Hang Li 在接受專訪時表示：「長壽是人類社會發展的福祉，但對於缺乏現代精算規劃的養老保障系統而言，卻是一項巨大的財政挑戰。」他倡導保險業界與政策制定者應積極攜手，推動跨國界的風險證券化與創新保險產品（如創新型年金與長壽債券），藉此在宏觀與微觀層面上雙管齊下，守住整體社會與個人的財政穩健。
以全球視野構建亞太區金融防火牆
從學術研究的講台到國際高規格經濟論壇，李兆恆教授的足跡遍及海內外，成功將香港中文大學的精算科研實力推向全球舞台。隨著全球宏觀經濟環境日益複雜，精算科學在風險防範與長期資產配置中的核心地位愈發凸顯。
展望未來，Professor Johnny Siu Hang Li 將繼續攜手國際頂尖研究團隊，進一步針對中國及亞洲龐大高齡人口的長壽風險量化模型。透過在國際權威舞台上不斷輸出高質量的專業觀點，李教授不僅在為全球高齡化社會尋求穩健的財政解決方案，更持續以其卓越的學術成果，在全球金融與保險精算界展現持續的影響力。
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