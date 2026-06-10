韓國酒「K-SUUL」進軍國際　首站登陸亞洲最大酒展

「K-SUUL展館」5月26至5月28日於香港會議展覽中心首次亮相

香港 - 2026年6月10日 - 南韓國稅廳（廳長：林光鉉）於5月26至28日一連三日在香港會議展覽中心舉行的Vinexpo Asia[1]首度設立「K-SUUL展館」。





是次設立「K-SUUL展館」為提升韓國酒國際知名度、拓展海外出口的重要里程碑。



南韓國稅廳去年12月舉辦首屆「K-SUUL大獎」，吸引全國175家中小型釀酒商、共366款酒品參賽。經文件審查及盲品評審後，最終選出12款優秀酒品。



該批得獎酒品經由韓國民眾參與的公平評審程序選出。是次參展，標誌著這批本土佳釀首度面向國際，正式邁出拓展海外市場的第一步。



「K-SUUL展館」由南韓國稅廳聯同酒類業界及韓國酒類產業協會等相關機構共同營運，旨在建立一個綜合推廣平台，提升韓國酒的出口競爭力並開拓海外銷售渠道。



「K-SUUL展館」設16個展示與品酒攤位。包括「K-SUUL大獎」得獎企業在內的12家參展商駐場與海外買家直接洽談交流。



參展商涵蓋傳統酒廠、地區燒酒製造商及大型酒企，同場展現韓國酒業的多元特色。



除12家參展商的專屬攤位外，館內更特設獨立專區展示得獎酒品，進一步彰顯「K-SUUL大獎」的價值與意義。



現場亦播放得獎酒品的宣傳影片，並派發英文宣傳冊及紀念品，吸引各地買家及參觀人士駐足了解，進一步提升韓國酒的市場認知度。



此外，參展商與Vinexpo Asia主辦單位、國際買家及分銷商展開商務交流，掌握瞬息萬變的全球酒業趨勢，並評估韓國酒進軍海外市場的發展潛力。



韓英錫發酵研究院（Han Yeong-seok Fermentation Research Institute）對獲邀參展深感榮幸，並表示：「我們的得獎酒品『道韓清名酒』能夠透過今次展會與世界各地的佳釀同場展示，對我們而言別具意義。我們將全力向全球市場推廣韓國獨特的發酵釀造文化與酒品價值。」



展望未來，南韓國稅廳將持續豐富「K-SUUL大獎」內涵，發掘更多具潛力中小型釀酒商的優質酒品，並透過海內外宣傳及協助企業拓展銷售渠道，積極支持韓國酒邁向國際。



