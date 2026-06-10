華為GEHPA-APAC聯盟正式發佈，共促亞太教育與醫療智能化轉型

中國深圳2026年6月10日 /美通社/ -- 以「數匯教醫，智啟新程」(Together, Advancing Inclusive & Intelligent Education and Healthcare)為主題，華為於6月5日成功舉辦了2026華為教育醫療夥伴峰會(Huawei APAC Education & Healthcare Partners Summit 2026)。來自亞太地區的120余家客戶與合作伙伴齊聚現場，共同探尋AI時代，教育醫療行業發展新機遇。峰會期間，華為攜手生態合作伙伴正式宣布成立亞太全球教育及醫療伙伴聯盟（GEHPA-APAC Alliance，簡稱GEHPA-APAC聯盟），搭建起合作、創新、共贏發展的全新平台，助力教育與醫療行業加速智能化轉型。 在開幕致辭中，華為副總裁楊偉軍強調了生態系統合作對加速行業轉型的重要性。他指出，將華為的技術實力與行業合作伙伴的專業知識相結合，對於加速亞太地區創新和業務增長有著重要價值，並表示：「通過發揮華為、生態ISV合作夥伴及本地 SI 合作夥伴的優勢，聚焦「AI+」，我們致力於將國家級戰略轉化為落地項目，共同提升全球競爭力，實現亞太藍海市場的互利共贏。」

華為亞太區政府及公共事業部總裁王翔圍繞華為以人工智能驅動教育、醫療轉型的戰略構想，介紹了「亞太蒲公英計劃」(AHEAD-APAC Program)。他表示：「基於教育醫療夥伴聯盟的蒲公英計劃，華為將聯合客戶和夥伴聚焦3+3高價值場景，在亞太打造6大燈塔標桿，提供包括專家支持、品牌提升資源及營銷基金等專項支持，聯合客戶和夥伴共同在亞太落地AI 場景標桿。」該計劃為合作伙伴規劃了結構化的發展路徑，助力各方將人工智能技術落地為實際成果，全面提升區域協作水平、解決方案品質與市場影響力。

基於這一願景，華為亞太區政府及公共事業部副總裁、教育醫療業務部總監王虹貞分享了華為在教育和醫療領域推動人工智能應用的區域戰略。「通過「EARN」框架——Experiencing AI scenarios, Allying with local ISVs, maintaining a Root presence, Nurturing a four-party win-win ecosystem，並依托本地化辦事處實現方案完整性和優勢最大化，賦能本地 CEO 與 CIO 將複雜客戶挑戰轉化為戰略機會。」 在生態系統合作方面，NCS高級合伙人Zee Yoong Kang展示了雲原生醫療科技和智能體AI解決方案如何助力新加坡醫院的數字化轉型。馬來西亞Examedia Solutions業務經理Mufakaz Fahmi介紹了應對醫療和教育領域挑戰的舉措，包括面向公共醫療部門多供應商集成的先進PACS解決方案，以及教育領域的智慧校園和數字課堂工具。在教育方面，CourseGrading Intelligence副總經理苑啟文介紹了與華為及合作伙伴聯合打造的一站式AI解決方案：「在數字化時代，讓每位學生都能發揮創造力，每位教師都能迸發教學靈感，每所學校都能引領潮流。」展望未來，GuidelineX首席執行官吳貝寧重點強調了長期區域能力建設。她表示，合作伙伴將攜手共建能力、共擔風險、共享成果，共同引領各地醫療行業的未來發展。

在開放分享與互動環節，華為公共事業系統部首席科學家高宏榮與合作伙伴就智慧醫院發展、醫療AI應用、數字化轉型戰略及行業最佳實踐等話題進行了深入交流。此次交流為剖析AI和數字技術如何重塑整個地區的醫療服務和運營模式提供了寶貴見解。 本次峰會期間，華為聯合亞太教育、醫療行業合作夥伴正式發佈GEHPA-APAC聯盟。該聯盟將聚焦精準聯合營銷、協同客戶服務、伙伴能力賦能以及創新共創，進一步強化生態合作，加速亞太地區教育、醫療行業實現高質量發展。