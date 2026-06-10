已發表研究顯示 FutureCeuticals 的 Caffinity™ 在臨床方面具有顯著的能量、運動表現和新陳代謝效益

在這項雙盲、安慰劑對照研究中，286 毫克的 Caffinity 劑量（提供 200 毫克咖啡因及咖啡果多酚）顯著提升受訓單車選手的計時賽表現，與安慰劑相比，總工作量平均上升了近 5% (P < 0.05)。 參與者也報告，在進行前一段次極量穩定狀態運動時，其主觀用力感降低，顯示此成分在不同運動強度範圍內皆有裨益。

研究人員亦觀察到一些令人出乎意料之外的結果，可能與 Caffinity 獨特的構成成分有關。 Caffinity 在恢復期間促進脂肪動員與酮體可用性提升，為身體預先做好準備，以增強新陳代謝靈活性。 Caffinity 亦有助於穩定血糖，避免功能性咖啡因劑量與運動中補給時常出現的血糖飆升和驟降。 儘管運動量更高，但運動後乳酸消除得更快，更早回復到基線水平，並促進更迅速的復原。