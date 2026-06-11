連訊通信（6820）深化AI高速互連布局

隨著生成式 AI、高效能運算（HPC）及大型 AI 數據中心快速發展，高頻寬、低延遲與高密度光互連技術已成為推動下一世代 AI 基礎建設的重要關鍵。連訊通信持續投入高速光傳輸、精密光學對準及高密度光連接技術研發，積極布局 AI 光互連市場，協助客戶因應未來高速運算架構所帶來的傳輸需求。

台北2026年6月11日 /美通社/ -- 連訊通信（6820）於 COMPUTEX 2026 展示 AI 高速互連領域最新技術成果，以「打造次世代互連技術」為主軸，展出涵蓋 CPO（Co-Packaged Optics）高精度高密度 FAU（Fiber Array Unit）及插拔式連接技術、MicroLED CPO光互連技術、1.6T Transceiver，以及 MPO、AOC、AEC、ACC 與 DAC 等高速互連解決方案。透過 COMPUTEX 2026 這一全球科技產業重要平台，連訊通信展現公司於 AI 光互連、CPO 與次世代 AI 數據中心高速互連領域之技術實力與市場布局。

在 CPO 技術領域，連訊通信展示高精度高密度 FAU 與插拔式連接技術方案，展現公司於光學耦合、高密度光纖陣列設計及精密製程能力的深厚技術基礎。展會期間吸引來自全球 AI 產業鏈的重要企業與技術專家關注，包括輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）、思科（Cisco）、Lightmatter、Ayar Labs、AWS、NTT、HPE、台積電、聯發科及日月光等企業代表蒞臨交流，並就未來 AI 數據中心高速光互連架構與技術發展趨勢進行深入討論。

值得一提的是，連訊通信於 COMPUTEX 2026 攜手光循科技與錼創科技，共同展示三方合作開發之 MicroLED CPO 光互連技術成果。透過結合 MicroLED 光源、高密度光互連架構與先進封裝技術，展現次世代高速光傳輸應用發展潛力。此次合作亦充分展現連訊通信於高密度光連接、精密光學對準及先進封裝介面領域之技術能力，為未來 AI 數據中心高速光互連與 CPO 應用發展提供創新解決方案。