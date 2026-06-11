Coremail 亮相AI+ Power 2026 展示企業郵件AI落地成果與創新實踐

香港2026年6月11日 /美通社/ -- 第六屆AI+ Power 2026 於 6月4 日至5日在香港會議展覽中心（HKCEC）舉行。本屆大會以「由概念到落地應用」為主題，匯聚超過10,000名商界領袖及決策者、60多家AI解決方案供應商，以及150多位行業專家，共同探討人工智能技術的商業化應用與未來發展方向。全球領先電子郵件技術服務商Coremail攜最新AI原生安全郵件系統（Coremail AI-Native Secure Email System）亮相大會，展示AI驅動下的企業郵件與協作最新實踐。 隨著生成式AI技術步入深度應用階段，如何將人工智能安全、高效地融入日常工作流程，正成為企業數碼轉型的重要課題。Coremail在展會期間重點展示的AI原生安全郵件系統，正是針對企業在郵件辦公場景中面臨的資訊過載、人工整理耗時，以及傳統AI工具流程割裂等問題而打造，吸引眾多與會人士到場交流。

Coremail首席技術官林延中表示：「人工智能正由輔助工具逐步發展為企業生產力的重要組成部分。未來企業不只是使用AI，而是與AI智能體（Agent）深度協同。郵件不再只是資訊傳遞工具，而正逐步演變為連接人員、數據、應用與AI智能體的重要協作平台。Coremail透過AI原生架構，將大模型轉化為認知引擎，協助企業將AI能力自然融入工作流程，提升整體營運效率與協作體驗。」 六大核心場景驅動 推動郵件辦公邁向Agent協同 Coremail AI原生安全郵件系統採用AI原生架構設計，以大模型作為認知引擎，以智能體（Agent）作為執行主體，推動郵件處理模式由傳統的人工作業逐步邁向Agent協同執行。

系統覆蓋郵件分類、日程安排、郵件審批、郵件辦公、郵件分析及管理運維六大核心場景，透過多Agent智能體輔助架構，可支援會議協調、複雜郵件深度檢索、郵件智能分析與分類等應用，協助用戶提升資訊處理效率及跨部門協作能力。 「一戶一沙箱」安全架構 提升AI應用可控性 在企業高度關注的數據安全與合規管理方面，Coremail AI原生安全郵件系統結合ReAct（Reasoning + Acting）自主執行框架與「一戶一沙箱」安全架構，將AI執行環境與用戶數據進行隔離，並遵循最小權限原則，提升AI執行過程的安全性、可控性及可追蹤性，協助企業在應用AI的同時兼顧數據保護與合規要求。

支援MCP協議 打造開放式AI生態 除了安全能力外，系統在生態擴展方面亦具備高度靈活性。Coremail AI原生安全郵件系統支援MCP（Model Context Protocol）協議，可於安全沙箱環境內按需接入第三方工具及API，協助企業連接不同業務系統與數據來源，提升跨系統協作能力。 透過開放式生態架構，企業可根據實際業務需求靈活擴展AI應用場景，讓郵件從傳統的「資訊容器」逐步發展為企業的業務資訊中樞。 AI成本透明化管理 提升營運效率 為協助企業更有效管理AI資源使用情況，系統提供AI模型及Token使用量監控能力，支援按模型類型、使用者及調用來源等維度進行統計分析，協助企業掌握AI資源使用情況及相關成本，提升管理效率。

在使用體驗方面，系統亦透過三欄式資訊架構、優化分組邏輯及浮動式互動提示等設計，提升資訊瀏覽效率與操作便利性，進一步改善企業用戶的日常郵件使用體驗。 作為深耕企業郵件技術領域逾 27 年的技術服務商，Coremail目前已為全球超過20,000家企業客戶及逾10億終端用戶提供郵件技術及安全服務。未來，Coremail 將持續深耕香港及亞太市場，探索人工智能與企業通訊場景的深度融合，為企業提供更智能、更安全及更高效的郵件與協作體驗。 更多資訊可瀏覽：www.coremail.ai