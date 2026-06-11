阿曼蘇丹國穩扎根基，成為全球資本的安穩歸宿

阿曼馬斯喀特2026年6月11日 /美通社/ -- 阿曼蘇丹國持續鞏固其國際資本與投資門戶的角色。 這條發展路徑有賴穩健的經濟基礎、投資級別的信貸評級，以及符合國際最高標準的金融與監管架構。 隨著全球投資者日漸看重管治、法律透明度及持久穩定基礎，阿曼蘇丹國便以高度安全且極具吸引力的環境，迎接資本進駐。 阿曼國際金融中心 (IFC Oman) 在此生態系統中發揮關鍵作用，成立旨在作為支持此策略定位的重要支柱。 阿曼國際金融中心為國際投資者、金融機構及專業服務公司，提供一套融匯全球頂尖金融司法管轄區實踐方式的法律與監管架構。 在此環境下，無論是投資結構安排還是跨境業務運作都清晰無比，並安享法律保障。

為了彰顯阿曼國際金融中心在阿曼蘇丹國經濟議程中的策略優先地位，Haitham bin Tarik 蘇丹陛下委任該中心董事局，由經濟事務副首相 Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said 殿下掌舵，並率領阿曼一眾經濟領袖共襄其成。 中心火速投入運作，董事局更是雲集高層，盡顯國家對這項策略宏圖的莊重承諾。 阿曼國際金融中心於最高經濟領袖的直接支持下應運而生，乃是吸納全球資本、推動經濟多元發展及增長的關鍵所在。 中心以綜合生態系統模式運作，內設三個獨立機構，專責營運與發牌、金融規管，以及爭議解決。 如此權責分明的結構，既彰顯清晰透明，亦守護規管獨立，足以媲美世界一流金融中心的標準。 架構完全遵循國際最佳實踐方式，包括金融行動特別工作組 (FATF) 及國際證監會組織 (IOSCO) 的原則，為環球投資者結構投資項目，並有效地管理跨境業務提供足夠靈活性。

阿曼國際金融中心主席兼經濟事務副首相 Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said 殿下表示：「我們矢志成為各界首選的國際金融中心。 阿曼國際金融中心的定位，是以誠信、創新及有利營商為本，生生不息地推動國家經濟。 中心匯聚全球最佳實踐方式、先進立法與監管架構，以及高效營商環境，構建出綜合生態系統，盡展阿曼蘇丹國獨一無二的競爭優勢。 這既能為投資者創造額外價值，也能鞏固阿曼蘇丹國在地區以至世界各地，作為投資與商業熱點的地位。」 董事局的成立，正值阿曼經濟根基指標日見其功、穩步上揚之際。 阿曼蘇丹國歷經主權評級屢屢上調，終重返投資級別信貸評級之列，反映財政表現日臻穩健、公債有所縮減，以及經濟改革嚴格執行。 公債水平由 2020 年相當於國內生產總值 (GDP) 的 68%，降至 2025 年底的 36.5%。 此外，國際貨幣基金組織 (International Monetary Fund) 推算阿曼經濟於 2026 年可錄得 3.5% 的增長，在海灣合作委員會 (Gulf Cooperation Council) 增長預期中勢將節節領先。

阿曼經濟多元發展的策略成果斐然，非石油行業現時約佔總產出的 70%。 截至 2024 年第三季度末，阿曼蘇丹國的外國直接投資 (FDI) 已達約 694 億美元，五年內增長了 17.6%。 這股動力，顯示出環球投資者對阿曼經濟的信心日漸濃厚，阿曼對長線投資的吸引力亦歷久不衰。 阿曼蘇丹國雄踞海灣、東非與南亞交匯之地，憑此策略地利優勢，與國際貿易網絡及全球航道直接連繫，強化投資價值主張。 海灣合作委員會地區的主權財富基金現時管理著數以萬億美元計的資產，對國際投資流向的影響力與日俱增。 阿曼蘇丹國透過阿曼國際金融中心提升實力，將全球資本與海灣、非洲及亞洲的投資良機緊密相連。 如此一來，其全球頂級投資勝地的地位更見穩固，經濟多元化、競爭優勢及可持續發展正是其鮮明印記。