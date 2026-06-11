Hard Rock International 推出「眾隊齊聚• 同一陣地」 宣傳活動，為足球之夏揭開序幕

利安奴•美斯表示：「今夏，全球擁躉因熱愛足球而相聚，為國家榮譽而自豪。 我始終相信，足球是眾人之事，而我在 Hard Rock 的友人所創造的一切，包括酒店套房、咖啡室餐單、國家風情球衣，皆助球迷為所屬球隊打氣，並共賞賽事。」

Hard Rock International 主席兼 Seminole Gaming 行政總裁 Jim Allen 表示：「這是對體育與全球社群的終極禮讚，而 Hard Rock 為各地球迷帶來朝氣蓬勃、包容並蓄的氣氛。 不論入住紐約硬石酒店或塞米諾爾硬石荷里活娛樂場酒店的美斯傳奇套房，在全球任何一間 Hard Rock 餐廳及精選酒店細味美斯傳奇漢堡，抑或透過大抽獎爭取與美斯本人相遇的機會，Hard Rock 皆是每位球迷、每支球隊，以及這個歷史性盛夏每分每秒的歸宿。」