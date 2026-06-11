Hard Rock International 推出「眾隊齊聚• 同一陣地」 宣傳活動，為足球之夏揭開序幕

佛羅里達州荷里活2026年6月11日 /美通社/ -- Hard Rock International 今日發佈了「眾隊齊聚• 同一陣地」(All Teams. One Place.) 宣傳活動，慶祝今夏全球最盛大的足球賽事，是次合作獲破紀錄運動員兼 Hard Rock 品牌大使利安奴•美斯 (Leo Messi) 鼎力支持。 活動橫跨 Hard Rock 全球據點，透過以下環節讓球迷聚首一堂：一場全球大抽獎，頭獎是可與 Messi 特別會面，另有超過 300 份獎品，包括 Hard Rock 酒店住宿及 Unity 會員計劃積分*；於紐約硬石酒店 (Hard Rock Hotel New York) 及塞米諾爾硬石荷里活娛樂場酒店 (Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood) 專享美斯傳奇套房體驗；與傳奇本人攜手打造的全新美斯傳奇漢堡；期間限定的環球靈感共享美饌；世界盃國家隊戰衣；以及美斯零售系列 的新品——統統隸屬傳奇陣容。
利安奴•美斯表示：「今夏，全球擁躉因熱愛足球而相聚，為國家榮譽而自豪。 我始終相信，足球是眾人之事，而我在 Hard Rock 的友人所創造的一切，包括酒店套房、咖啡室餐單、國家風情球衣，皆助球迷為所屬球隊打氣，並共賞賽事。」
Hard Rock International 主席兼 Seminole Gaming 行政總裁 Jim Allen 表示：「這是對體育與全球社群的終極禮讚，而 Hard Rock 為各地球迷帶來朝氣蓬勃、包容並蓄的氣氛。 不論入住紐約硬石酒店或塞米諾爾硬石荷里活娛樂場酒店的美斯傳奇套房，在全球任何一間 Hard Rock 餐廳及精選酒店細味美斯傳奇漢堡，抑或透過大抽獎爭取與美斯本人相遇的機會，Hard Rock 皆是每位球迷、每支球隊，以及這個歷史性盛夏每分每秒的歸宿。」
為使宣傳活動躍然眼前，美斯在塞米諾爾硬石荷里活娛樂場酒店拍攝的全新廣告中亮相，鏡頭捕捉了 Hard Rock「眾隊齊聚• 同一陣地」慶典的澎湃激情與全球精神。
如欲進一步了解 Hard Rock 的「眾隊齊聚• 同一陣地」活動，請瀏覽 hardrock.com/allteamsoneplace。
*有關參賽詳情，請參閱官方抽獎規則。 抽獎活動於 2026 年 6 月 15 日至 7 月 31 日期間進行。 頭獎包括與利安奴•美斯會面、雙人來回機票，以及佛羅里達州荷里活結他酒店 (Guitar Hotel) 兩晚住宿。
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SOURCE Hard Rock International