香港投資者每年支付逾73億港元交易費用，65%投資者低估交易費對投資回報影響，AI代理交易時代或進一步放大交易摩擦問題

香港投資者每年為港股及美股交易支付的總交易費用估計高達73.4億港元，人均年度交易費達2,094港元。由國際市場研究機構 Ipsos 發佈的《2026年香港投資者交易行為調查報告》顯示，交易成本已成為影響投資回報的重要因素，但大部分投資者仍低估其長期影響。 香港2026年6月11日 /美通社/ -- 隨著人工智能技術加速演進，全球金融市場正步入代理交易（agentic trading）的新時代。然而，要讓個人投資者真正受惠於智能交易的潛力，交易摩擦成本必須先行大幅降低。微牛證券有限公司 (下稱「Webull HK」)，即Webull交易平台擁有者 Webull Corporation（NASDAQ: BULL）之子公司，今日發佈由獨立市場研究機構 Ipsos 進行的《2026年香港投資者交易行為調查報告》，系統性分析香港個人投資者的交易習慣、費用認知及平台選擇因素，並量化交易成本對長期投資回報的影響。該研究由Webull HK委託進行，Ipsos 獨立設計問卷、執行調研並撰寫報告。

香港個人投資者每年支付交易費逾73.4億港元 長期回報持續被侵蝕 報告推算，香港個人投資者每年就港股及美股交易支付的總交易費用（包括平台費及佣金）估計高達73.4億港元，人均年度交易費預估高達2,094港元。這些費用看似零散，但在複合效應下逐年累積，對長期資產增值構成結構性拖累。模型顯示，在假設年化投資回報為10%的情景下，活躍交易者在5年內因交易費而損失的投資收益逾20%，10年則可能損失超過50%。過往，高頻交易往往被視為投資紀律不佳的表現，但報告指出，問題的核心並非交易次數本身，而是每筆交易所附帶的摩擦成本。

65%投資者低估交易成本影響 35%從未計算一年交易費 報告同時揭示，投資者對自身交易成本的掌握程度普遍不足。高達65%的受訪者仍認為交易費用對投資回報的影響屬「中等或較小或幾乎沒有影響」，35%受訪投資者從未計算自己一年的交易費用，84%未能完全清楚自身交易費構成，反映市場對交易成本的長期複合影響普遍低估。這種信息不對稱不僅影響投資決策，更削弱投資者比較不同平台實際成本的能力。 「免佣金」不等於零成本 投資者對實際收費結構認知不足

在費用類型認知方面，67%受訪者知道交易佣金的存在，但僅半數知道平台費，而對股票存倉費、託管費、代收股息費等更深層收費的認知度不足一半。研究反映，投資者普遍知道自己需要支付費用，但未必真正了解費用來自哪裡，以及不同平台之間的實際成本差異。 互聯網券商具備顯著價格優勢，為降低摩擦成本提供基礎 調查反映，59%受訪投資者使用互聯網券商交易港股或美股，而在美股市場，互聯網券商滲透率更高達78%。年輕投資者對互聯網券商的接受程度明顯較高，30至39歲群組使用率達79%，與50歲以上群組偏好銀行形成對比。

報告進一步顯示，互聯網券商在港股及美股交易中的年度人均費用最低（1,188港元），而銀行的費用比互聯網券商高出22%（1,444港元），傳統證券行更高出78%（2,112港元）。這一差距反映了互聯網券商在運營效率上的結構性優勢，亦說明降低交易摩擦並非不可實現，而是取決於平台的技術架構與商業模式。 在平台選擇因素方面，受訪者最重視「產品與使用體驗」（74%），其後為「信任與服務」（68%）及「費用與成本」（62%）。結果顯示，投資者在選擇交易平台時，並非單純追求低收費，而是綜合考慮平台穩定性、品牌可信度、費用結構透明度及整體服務體驗。

AI代理交易時代來臨，零收費模式為代理交易時代奠定基礎 本次調研結果與全球券商行業的技術轉型趨勢高度契合。Webull Corporation 集團總裁兼美國行政總裁 Anthony Denier 在2026年第一季度業績發佈會上指出：「我們正處於金融服務業的真正轉折點。過去10年，零售券商的競爭焦點是用戶界面——誰的應用程式最簡潔、最直觀。但一個新的競爭維度已經打開：未來的交互界面不是智能手機上的螢幕，而是 API。」 Webull 已部署 MCP（Model Context Protocol）服務器，讓第三方 AI 代理平台能夠安全地與 Webull 的交易執行基建進行對接，將 Webull 定位為新興 AI 代理生態中的首選執行與託管層。此外，Webull 已在全球範圍內積極佈局 AI 產品線。旗下 AI 研究工具 Vega Analyst 現正進行測試，讓零售投資者首次能夠即時獲取媲美機構級賣方研究的深度分析。Webull 同時計劃於年內推出 AI Portfolio，實現 AI 代理式的投資組合建構與交易執行，將過去僅屬於機構投資者的策略工具逐步普及至個人投資者。

Webull HK 行政總裁王海琛先生表示：「本次 Ipsos 調研結果證實了行業內的一個核心問題：交易摩擦成本是個人投資者的隱形稅，尤其對於交易較為活躍的投資者而言，累積效應更為顯著。當 AI 代理能夠協助投資者實時分析市場、優化組合配置、自動執行交易策略，每筆交易的摩擦成本就變得更加關鍵——如果 AI 執行的每筆交易都需要支付佣金和平台費，智能交易的頻率優勢反而會變成成本負擔。」 王海琛先生補充：「Webull HK 作為全港首家提供美股及港股真正『0 佣金、0 平台費』的券商，我們的目標是從根本上消除交易摩擦，讓投資者在即將到來的 AI 代理交易時代中，能夠充分釋放智能策略的價值，而不是將回報拱手讓給摩擦成本。隨著投資者愈來愈重視實際交易支出，平台競爭將由單純價格戰，逐步轉向透明度、技術創新及整體生態體驗的比拼。」

註：Webull美港股不收任何佣金與平台費。 關於 Webull HK 微牛證券有限公司 ("Webull HK") 為香港證監會持牌法團，持有證監會第一類（"證券交易" ）、第二類（"期貨合約交易"）及第四類（"就證券提供意見"）牌照，中央編號為：BNG700。自2019年成立以來 Webull HK始終將投資者置於首位，充分憑藉在美國市場作為龍頭券商的技術優勢和成功經驗發展香港業務，以全球化願景，在港實行本地化經營策略。以極具競爭力的收費結構、可靠穩妥的平台服務，提供美股、港股、期權等多元資產交易，配備機構級專業技術圖表與實時市場數據，助力香港投資者自信地駕馭多變的全球金融市場。更多Webull HK資訊請瀏覽www.webull.hk

關於 Webull Webull Corporation（NASDAQ：BULL）透過集團旗下子公司全球持牌網絡，於香港、北美、亞太、歐洲、非洲等16個市場提供投資服務。Webull 全球註冊用戶超過2,700萬，為投資者提供7x24投資服務。用戶可透過Webull交易平台執行投資策略，買賣全球股票、ETF、期權、期貨、碎股及數字資產等 (按地區而定) 。Webull無縫整合市場數據與資訊、用戶社區及投資者教育資源。了解更多：https://www.webullcorp.com 關於益普索 (Ipsos) 益普索 (Ipsos) 是全球規模最大的市場研究與民意調查公司之一，業務遍及全球90個市場，僱用近20,000名員工。我們充滿熱誠且懷抱好奇心的研究專家、分析師及科學家，建立了獨特的跨領域專業能力，能夠對公民、消費者、病患、顧客及員工的行為、意見和動機，提供真實的理解與強而有力的洞察。我們提供的75種商業解決方案，均建基於來自調查、社交媒體監測、定性研究及觀察技術所獲得的第一手資料。我們的品牌標語 "Game Changers" (變革者)，精準概括了我們的宏願：幫助我們全球5,000家客戶，在瞬息萬變的世界中自信前行。益普索於1975年在法國成立，並自1999年7月1日起在巴黎泛歐交易所 (Euronext Paris) 上市。公司為SBF 120指數及Mid-60指數的成份股之一，並具備參與遞延結算服務 (SRD) 的資格。國際證券識別碼 (ISIN) 為 FR0000073298，路透社代碼為 ISOS.PA，彭博社代碼為 IPS:FP。官方網站：www.ipsos.com