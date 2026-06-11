Yahoo：「有感創新」成 AI 時代品牌競爭關鍵，Z 世代重新定義品牌價值

從引領潮流、安全創新到隱形便利、人性溫度，四大面向揭示新世代品牌洞察
台北2026年6月11日 /美通社/ -- AI 正在改變消費者獲取資訊與決策的方式，也重新定義品牌與使用者的關係。Yahoo 於9日舉辦「Yahoo Innovation Series：媒體互動進化論」論壇，深度剖析 Z 世代對品牌的期待[1]，並探討品牌在生成式搜尋優化（GEO）上的新機會。在 AI 時代，「有感創新」已成為消費者選擇品牌的重要因素，尤其受到 Z 世代重視；隨著 AI 逐漸融入日常生活，消費者對創新的期待也從產品功能延伸至「引領潮流」、「安全創新」、「隱形便利」與「人性溫度」四大面向，「有感創新」正成為品牌經營的全新課題。
「AI 改變的不只是技術，更是品牌與消費者之間的關係。」Yahoo 亞洲區總經理黃吉樂表示：「隨著 AI 生成內容愈來愈普及，『信任』與『真實』正成為品牌最重要的資產。在 Yahoo 全球加速 AI 創新的同時，台灣團隊也持續運用 AI 技術，升級新聞、股市等核心產品，希望讓 AI 主動陪伴消費者，更有效率地獲取資訊、做出更好的決策。我們也期待與品牌夥伴攜手，共同探索 AI 時代的新機會。」
AI 重塑消費者期待，四大面向助攻品牌「有感創新」
根據全球趨勢[2]顯示，消費者對創新的期待正從「產品」驅動走向「價值」驅動，超過 6 成的消費者希望品牌能讓他們對未來感到樂觀。Yahoo 也發現，在 AI 時代，消費者期待品牌能透過持續創新，展現對未來的承諾；如何將創新轉化為消費者有感的價值，成為品牌經營的關鍵。
進一步觀察消費者對「有感創新」的期待，可歸納出四大面向：
- 「引領潮流」：Z 世代以創新定義品牌價值
對 Z 世代而言，創新是品牌風格與價值觀的展現，即使面對通膨壓力，仍有 43% 的 Z 世代表示願意為具獨特感與個人風格的品牌支付溢價[3]，顯示文化認同與潮流感正成為品牌競爭力的重要來源。
- 「安全創新」：以科技建立信任感
在 AI 時代，「值得信任」是 Z 世代最重視的品牌特質之一。隨著 AI 錯誤資訊與虛假內容被視為全球企業的重要風險，品牌如何透過技術創新、資訊透明與安全機制建立信任，將成為關鍵競爭力。
- 「隱形便利」：最好的科技，是感受不到科技
當 AI 逐漸融入日常生活，消費者真正期待的並非更複雜的技術，而是更簡單、更順暢的體驗。根據 Gartner 預測[4]，到 2028 年將有 30% 的數位互動由 AI 代理主導。未來 AI 的價值在於無形中降低使用門檻、提升體驗效率，讓科技真正回歸服務本質。
- 「人性溫度」：科技愈進步，真實連結愈珍貴
當 AI 加速內容生成與服務自動化，消費者對真實互動與情感連結的需求反而持續提升。根據麥肯錫研究[5]，2025 年表現優異的品牌有 40 % 的營收增長來自人性化個人連結，顯示能夠建立「與我有真實連結」的品牌，將更容易贏得消費者長期認同。
Yahoo 攜手品牌夥伴，共同探索 AI 體驗與 GEO 新機會
面對 AI 快速發展，Yahoo 也將 AI 導入新聞、股市等核心服務，包括近期推出 Yahoo App「AI Bot 助理」Beta 版與 Yahoo股市 App「AI 自選股摘要」等功能，協助使用者更快速理解資訊，掌握脈絡並提升決策效率。
另一方面，隨著消費者逐漸從「用搜尋找連結」轉向「用 AI 找答案」，品牌競爭也從傳統搜尋排名延伸至生成式搜尋優化（Generative Engine Optimization，GEO）。當消費者直接向 AI 提問，品牌真正要思考的，是如何透過被信任、權威的媒體來源，成為 AI 回答中的推薦。作為台灣領先的媒體資訊平台[6]，Yahoo 將持續結合內容、數據、AI 技術與媒體解決方案，協助品牌夥伴掌握 AI 時代的新機會。
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[1] 相關消費觀察與品牌票選數據來自2026年「Yahoo Best Brand Awards 最佳品牌大賞」，該獎項由 Yahoo 結合大眾投票與專家評選，評選台灣消費者最具好感度的品牌。
[2] 2025 Edelman Trust Barometer Special Report: Brand Trust, From We to Me
[3] PwC 2025 The Gen Z Paradox
[4] Gartner 2026 Top Strategic Tech Trends
[5] Mckinsey & Company The Value of Personalization Report
[6] Source: Comscore Media Metrix ® Multi-Platform, Total Audience, Desktop 15+ and Total Mobile 15+, Automotive Information category, Total Unique Visitors/Viewer and % Reach, Total Digital Population, Custom 12 Month Average (Apr-2025 to Mar-2026), Taiwan
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SOURCE Yahoo