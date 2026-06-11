領展「百味大普查」解密港人味覺密碼 屯門人最嗜甜 港人「食得苦」卻怕辣

麥太麥兜走訪24大商場及街市 推出聯乘主題精品及餐飲優惠 「百味大普查」共成功邀請逾6,000人參與，研究各區街坊飲食習慣。

舉辦為期六個月之「屋企百味 日日細味」主題活動，於24大領展商場及街市消費換領獨家麥太麥兜主題精品，禮品數量總值超過1萬份。

消費更有機會贏走全年精彩獎賞，包括人氣連鎖食店譚仔雲南米線全年指定米線兌換券、德國寶送足全年家品電器等等大禮品。 香港2026年6月11日 /美通社/ -- 領展資產管理有限公司（領展）一直與社區緊密相連，深信美食不僅是味覺享受，更是連結家庭與鄰里的情感橋樑。為此，領展早前走訪黃大仙、藍田、屯門、沙田等多個社區，展開「百味大普查」調查研究，以輕鬆幽默的方式探討街坊的飲食偏好，全方位勾勒各區獨一無二的「味覺地圖」，反映老、中、青對家的味道之堅持。

全港「百味大普查」解密各區街坊飲食習慣 領展於全港 13區收集超過 6,000 份「百味大普查」回覆，剖析港人由在家煮食習慣，到甜酸苦辣的味覺偏好。發現原來香港人的口味都非比尋常。調研中超過6成港人都只會選「小辣」及「BB辣」口味，近乎3成更選擇「走辣」，反映港人的食辣指數甚低。相反，受訪者中有近半數人都吃得苦，極具港人精神。 至於分區域方面，發現屯門人是嗜甜之最，將軍澳人接受酸度最強等。 事實上，領展商場及街市與社區「百味」環環相扣，合共提供逾3,000個餐飲商戶，無論到街市買餸回家煮飯還是堂食大快朵頤，都讓大家食得開心買得放心。

為回應調查結果並延續社區飲食熱話，領展即日起首度聯乘本地人氣角色麥太與麥兜，於港九新界合共24大商場及街市，推出「屋企百味，日日細味」主題活動。無論是親自下廚，還是出外用膳，在轉身即達的社區生活圈中，總能找到最熟悉的味道，滿足你和家人的不同口味。 由6月中旬起，顧客只需於指定商場或街市消費滿指定金額，即可換領印花。儲滿指定數量，即可獨家換領麥太與麥兜主題限定精品——包括「區區美味」環保海綿刷、「百味環保購『麥』袋」、「涼涼駕到」小風扇及精美廚房用具等，款款可愛又實用。

此外，於指定日子以八達通消費，更可換領美食現金券。除了禮品及美食優惠外，顧客還可參加遊戲，有機會贏取多項全年大獎—包括人氣連鎖食店譚仔雲南米線全年365日指定米線兌換券，以及德國寶全年電器等，讓你一整年天天細味生活中的甜酸苦辣。今個夏日，誠邀你前來發掘各區獨有的「百味」驚喜，在領展商場及街市尋回屬於你的「家嘅味道」。 「麥食當三番」消費換領麥兜主題精品 禮品數量超過10,000份 今次活動更創意聯乘本地人氣角色麥太及麥兜，驚喜「聲演」活動短片，以熟悉的親子對話喚起大眾對「家嘅味道」與「甜酸苦辣」的共鳴，並為一連串精彩美食活動揭開序幕。於6月中旬，麥兜將驚喜現身於領展指定商場，與各區街坊近距離見面，追蹤領展社交平台，更可獲贈麥太與麥兜限定貼紙。為進一步深化社區連結，領展於活動期間誠邀各區街坊化身「味蕾嚮導」，透過影片及社交平台分享日常最愛光顧的食肆與最掛念的味道，集結街坊推薦的隱世美食，整合出各區隱世美食地圖，真正做到「街坊帶街坊，食盡區區百味」。

領展特別推出「麥食當三番」消費換領活動。由6月中旬起，顧客於活動推廣期內，在指定領展商場消費每滿60元，即可換領印花一個，儲滿指定數量，即可換領麥太及麥兜限量主題精品——首階段推出「區區美味」環保海綿刷，以香港美食為設計主題，並按不同地區印上專屬標語，極具收藏意義；其他禮品還有「百味環保購『麥』袋」及「涼涼駕到」小風扇，次階段則推出精美筷子、碗、碟、湯匙等廚房用品，禮品總數超過10,000份，數量有限，先到先得，換完即止。一眾麥太及麥兜粉絲萬勿錯過！另外，領展更將會與八達通合作，推出一連串驚喜消費優惠。詳情請密切留意領展社交平台的最新公佈。

參與活動有機會贏取譚仔雲南米線美食券，日日細味驚喜 多個精彩活動連番上演，顧客參與活動更有機會贏取各式全年矚目大獎，終極大獎為譚仔雲南米線365日指定米線兌換券，讓你全年能夠天天細味不同驚喜，其他豐富獎賞包括德國寶全年電器、天仁茗茶全年珍珠奶茶兌換券等，讓街坊邊食邊賞，樂趣倍增。 領展亦將於社交平台推出「每周煮意」分享創意健康食譜，及於指定領展鮮活街市推出一系列期間限定活動，讓美食不止於味道，更成為生活的樂趣。

跟隨麥兜與麥太，嚐盡家的溫暖與感動。立即觀看︰https://youtu.be/3BDXmq4VhDQ 期間限定「麥兜見面會」活動詳情 日期： 2026年6月13日、14日、19日、20日及21日 時間： 下午2時至4時 （共4節） 地點： 2026 年 6 月 13 日（六）

慈雲山中心

2026 年 6 月 14 日（日）

長發廣場

2026 年 6 月 19 日（五）

TKO Gateway

2026 年 6 月 20 日（六）

樂富廣場

2026 年 6 月 21 日（日）

T Town 「麥食當三番」消費換領活動詳情 活動及印花換領日期： 2026年６月25日至10月16日 禮品換領日期： 2026年６月25日至10月16日 印章及禮品換領時間： 上午11時至下午8時或各商場服務時間 活動推廣地點^： 下列24個領展旗下商場* 印花及禮品換領地點： 活動推廣地點的顧客服務台 ^指定參與領展商場包括^24個指定參與領展商場包括：T Town、天澤商場、天耀廣場、蝴蝶廣場、良景廣場、太和廣場、大元商場、彩園廣場、禾輋廣場、頌安商場、樂富廣場、黃大仙中心、慈雲山中心、啟田商場、秀茂坪商場、鯉魚門廣場、TKO Gateway、TKO Spot、何文田廣場、南昌薈、富東廣場、逸東商場、長發廣場、小西灣廣場

*逸東商場之消費換領活動將由8月中旬開始