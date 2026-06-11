TGE加速優化資產負債結構

巴黎、紐約和倫敦2026年6月11日 /美通社/ -- 尚乘集團有限公司（簡稱「尚乘集團」）、尚乘國際（AMTD IDEA Group，紐交所：AMTD；新交所：HKB）、尚乘數科（AMTD Digital Inc.，紐交所：HKD），以及尚乘數科旗下子公司The Generation Essentials Group（簡稱「TGE」，紐交所：TGE；倫交所：TGE）聯合宣布，TGE已經通過現金結算8,950萬港元（約合1,140萬美元）的貸款，來降低其酒店資產組合的槓桿率，進一步優化其資產負債結構。

本次債務削減體現了TGE及更為廣泛的尚乘集團的持續戰略目標——通過持續降低槓桿率，借助收購和管理優質酒店資產以提升資產質量，提高整體投資回報，來強化資產負債表。通過聚焦於降低槓桿、鞏固堅實的資產基礎，TGE旨在建立更具韌性的企業平台，為股東創造可持續的長期價值。