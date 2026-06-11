OneFootball 與 Polymarket 宣佈合作，將足球預測市場帶給全球球迷

此全新合作將在足球全球矚目盛事登場前，把 Polymarket 預測體驗融入 OneFootball 的應用程式、網頁、媒體、社交及直播生態系統 柏林及紐約2026年6月11日 /美通社/ -- 每月觸及超過 6 億足球迷的足球媒體平台 OneFootball 與全球最大預測市場平台 Polymarket 今日公佈一項旗艦合作，旨在為全球足球迷提供實時預測體驗。 藉此合作，合資格的 OneFootball 用戶將能直接在 OneFootball 平台內，體驗與足球比賽、轉會動態及錦標賽結果相連的 Polymarket 預測服務。 啟動階段，合作將聚焦於把 Polymarket 融入 OneFootball 中的矚目版面，例如賽事頁面、專題編輯空間、展示與影片媒介版位，以及專屬的球迷互動旅程。 往後階段會研究更深入的原生產品整合，包括實時預測小工具、以賠率為主的內容形式，以及在部分足球直播中提供的串流預測體驗。

透過此次合作，Polymarket 將整合至 OneFootball 旗下自有及營運的全球平台、社交媒體渠道及媒體網絡，每月觸及全球超過 6.45 億名足球迷。 是次合作會涵蓋品牌化的比賽日體驗、目標明確的宣傳活動、社交媒體內容以及日後的直播預測整合。 OneFootball 行政總裁 Patrick Fischer 表示：「不論球迷身處何方，亦不論其觀賽習慣如何，OneFootball 的宗旨始終不變，就是拉近球迷與比賽的距離。 預測勝負從來都是球迷文化的靈魂所在：每逢大賽當前、轉會風雲、各個錦標賽時刻，球迷皆自有見解。 我們期望與 Polymarket 聯手，將這股球迷力量轉化為平台上更豐富、更互動的體驗，同時擴闊 OneFootball 的全球生態系統。」

Polymarket 體育商業發展總裁 Ari Borod 表示：「Polymarket 是體育預測市場的真正基地，而我們與 OneFootball 的合作，將把此願景延伸至其中一個全球最大的足球觀眾群。 我們的預測市場將會進駐球迷每日緊貼的比賽日、轉會、錦標賽及焦點話題當中，並把實時資訊信號融入全球足球體驗。」 隨著足球邁向 2026 年錦標賽日程前的重要全球週期，OneFootball 與 Polymarket 期望建立可擴充的平台，圍繞這項運動矚目極致的時刻，呈獻互動預測體驗。 （Polymarket 體驗將於合資格市場及版位，遵循適用法律、規例及平台要求推出。）

關於 OneFootball OneFootball 於 2008 年創立，是專為新一代流動優先足球迷而設的頂尖足球媒體平台，並致力成為未來內容、產品與服務的足球薈萃之地。 平台透過旗下自營平台及影片發行網絡，每月服務逾 2 億用戶，憑藉突發新聞、精華片段、直播等內容，拉近球迷與賽事的距離。 OneFootball 獲世界足球界多個頂尖球會及機構支持，包括皇家馬德里、巴塞隆拿、巴黎聖日耳門、拜仁慕尼黑、多蒙特、曼城、車路士、阿仙奴、利物浦、祖雲達斯、德國足球總會及美職聯。 公司與逾 200 間球會、聯賽、協會、球員及廣播公司合作，於 194 個市場提供內容。