Cereals Canada 發佈《2026 年生長季進度報告》

市場與貿易專員 Matilda van Aggelen 說：「《生長季進度報告》適時提供加拿大西部小麥生產的情況，包括可能影響農作物生長和質素的環境因素。 鼓勵全球與本地客戶，以及價值鏈上的成員，隨着季節推移查閱這份報告，了解 2026 年草原小麥農作物的最新情況。」

緬尼吐巴省溫尼伯2026年6月11日 /美通社/ -- 隨着加拿大 2026 年春麥農作物陸續播種，Cereals Canada 已恢復其互動式《生長季進度報告》(Growing Season Progress Report) 的定期更新。 報告將繼續每兩週更新一次，直至三個草原省份全部完成收成為止。

Cereals Canada 在整個生長季期間，與亞伯達省、沙斯加寸旺省及緬尼吐巴省的農業部門合作，收集春麥的播種進度、農作物生長情況及質素，以及收割活動的資料。 這些資訊以簡明易用的互動方式整合呈現，配備地圖、各省焦點摘要，並附上詳細農作物報告的連結。 報告亦備有過去幾年的歷史數據，方便進行對比及趨勢分析。

van Aggelen 說：「加拿大多數春麥產量集中在草原三省，該報告讓全球買家清晰看到農作物從播種到收穫的發育過程。 世界各地的客戶皆重視取得清楚透明的最新資訊，《生長季進度報告》正好把所有資料集中一處，方便查閱。」