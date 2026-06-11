2026 年全球能源獎入圍名單揭曉

烏拉圭蒙特維多2026年6月11日 /美通社/ -- 全球能源協會 (Global Energy Association) 揭曉 2026 年度全球能源獎 (Global Energy Prize) 入圍名單。此獎乃全球能源科學界的尊尚榮譽，是次名單宣告本年度角逐桂冠的最終候選人已塵埃落定。 最終入圍名單共有 15 位科學家，分別來自九個國家：智利、中國、塞浦路斯、印度、墨西哥、俄羅斯、瑞士、英國、美國。

公佈入圍名單，意味著提名週期的第二階段順利結束。 第一階段在 2026 年 1 月 1 日至 4 月 20 日舉行。 提名過程有 30 個國家及地區的代表參與，候選人來自 28 國家。 經遴選後，分數最高的候選人成功入圍三大獎項類別：「傳統能源」、「非傳統能源」與「能源應用新方式」。