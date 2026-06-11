2026 年全球能源獎入圍名單揭曉

烏拉圭蒙特維多2026年6月11日 /美通社/ -- 全球能源協會 (Global Energy Association) 揭曉 2026 年度全球能源獎 (Global Energy Prize) 入圍名單。此獎乃全球能源科學界的尊尚榮譽，是次名單宣告本年度角逐桂冠的最終候選人已塵埃落定。 最終入圍名單共有 15 位科學家，分別來自九個國家：智利、中國、塞浦路斯、印度、墨西哥、俄羅斯、瑞士、英國、美國。
公佈入圍名單，意味著提名週期的第二階段順利結束。 第一階段在 2026 年 1 月 1 日至 4 月 20 日舉行。 提名過程有 30 個國家及地區的代表參與，候選人來自 28 國家。 經遴選後，分數最高的候選人成功入圍三大獎項類別：「傳統能源」、「非傳統能源」與「能源應用新方式」。
提名週期的最後階段，由諾貝爾獎得主 Rae Kwon Chung 主持的國際委員會，將會選出此尊貴殊榮的得獎者。 Rae Kwon Chung 說：「今年的入圍名單，展現出現代能源科學的宏大格局。 我相信，許多提交的項目將在未來十年為全球能源發展帶來影響。 因此，我恭喜所有入圍此獎的科學家。」
傳統能源
1. Yilu Liu，美國
田納西大學電機工程及電腦科學教授
2. Amit Goyal，美國
紐約州水牛城紐約州立大學水牛城分校 RENEW（能源、環境與水資源研究及教育）多學科及跨學科研究所創所所長
3. Haisheng Chen，中國
中國科學院工程熱物理研究所所長
4. Jorge Ancheyta-Juarez，墨西哥
墨西哥國家理工學院 (IPN) 化學工程與提取工業高等學院 (ESIQIE) 教授
5. Alexander Batanov，俄羅斯
應用機械人專項設計與技術局局長兼總設計師
非傳統能源
1. Bhim Singh，印度
德里印度理工學院 (IIT) 榮休教授
2. Soteris Kalogirou，塞浦路斯
塞浦路斯科技大學教授
3. Yushan Yan，美國
達拉華大學潔淨氫能中心主任
4. Josep M. Guerrero，中國
浙江大學浣江實驗室可再生能源與微電網研究中心
5. José H. Zagal Moya，智利
聖地牙哥智利大學榮休教授兼電催化實驗室主任
能源應用新方式
1. Johann W. Kolar，瑞士
蘇黎世聯邦理工學院資訊科技與電機工程系榮休教授
2. Jun Liu，美國
Battery500 聯盟創新中心主任兼太平洋西北國家實驗室 (PNNL) Battelle 研究員
3. Yulong Ding，英國
伯明翰大學創校張伯倫化學工程講座教授兼伯明翰能源儲存中心主任
4. William A. Goddard，美國
加州理工學院材料與過程模擬中心主任
5. Laura Gagliardi，美國
芝加哥大學化學與分子工程教授
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SOURCE The Global Energy Association