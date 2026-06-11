騰訊雲、UXSoft 與 BAPE Hong Kong Limited 攜手合作 為 A Bathing Ape® 打造全球零售基礎設施

香港2026年6月11日 /美通社/ -- 騰訊旗下雲業務品牌騰訊雲於「Tencent Cloud Day Hong Kong」上宣佈，與零售數碼轉型解決方案供應商優軟國際有限公司（UXSoft），以及時尚零售商 BAPE Hong Kong Limited 達成戰略合作，為 A Bathing Ape® (BAPE) 構建中心化且雲原生的零售管理基礎設施。 BAPE Hong Kong Limited 是日本極具代表性的街頭潮流品牌，以其標誌性的迷彩設計與限量潮物備受追捧。為全面推動數碼轉型，品牌將香港旗艦店及全球門市的核心銷售時點情報系統（POS）與庫存系統全面遷移至騰訊雲，並引入 UXSoft 的全渠道零售套件，從而實現全球業務一體化營運。

打造全球無縫跨境零售營運系統 是次三方合作將 UXSoft 十五年的時尚零售經驗，與騰訊雲的企業級基礎設施完美結合，攜手打造出無縫跨境零售營運系統。這套整合的生態系統融合了BAPE Hong Kong Limited 的本地市場洞察與全球雲端擴充能力，從而實現跨地區限量產品發售及 VIP 會員數據的實時同步。 騰訊雲為系統提供了彈性架構，涵蓋基礎設施即服務（IaaS）、網絡及安全服務。在騰訊雲的高網絡流量環境下，UXSoft 的核心零售系統運算能協助 BAPE 即使在產品發售的高峰期，亦能高效處理龐大的交易量，確保系統維持低延遲表現及企業級的可靠性。

作為 BAPE 拓展國際業務的堅實後盾，騰訊雲憑藉覆蓋全球 23 個地區的基礎設施網絡，除了為 BAPE 提供所需的靈活性、數據本地化選項與 AI 工具外，更確保其全球限量發售模式流暢運作。這套全新打造的系統在過去一年已成功全面投入運作，未來亦將隨着 BAPE 全球零售業務的增長而持續擴展。 騰訊雲港澳總經理蔡毅海表示：「我們與 UXSoft 及 BAPE Hong Kong Limited 攜手合作，為全球零售業的數碼轉型樹立了全新典範。作為亞太區零售應用的先驅，UXSoft 率先引進騰訊的 AI 技術；騰訊雲則全力提供具高度彈性與全球擴展能力的雲端基石，協助具前瞻性的品牌打破地域限制、創新商業模式，共同塑造未來跨境貿易的新格局。」

優軟國際有限公司首席營運總監盧紹基表示：「是次合作完美展現了雲端基礎設施與專業零售解決方案的協同效益。UXSoft 在騰訊雲的強大架構支持下，正積極為全球 BAPE 升級其配備 AI 功能的 FashionPro 系統。這套基於騰訊雲構建的整合式零售管理系統，能建立一個具高度靈活性的商業生態圈，協助品牌高效處理複雜的零售營運，同時維持優質且統一的客戶服務體驗。」 BAPE Hong Kong Limited全球資訊科技總監葉偉文表示：「全面邁向雲原生基礎設施，是我們品牌全球發展策略的重要一步。透過與行業龍頭騰訊雲及 UXSoft 攜手合作，我們正全面提升未來的業務營運架構，確保品牌的技術實力能與 BAPE 在國際舞台上的創新步伐並駕齊驅。」

關於騰訊雲 騰訊雲乃全球發展最快的雲服務供應商之一，致力提供創新的解決方案以應對日常生活及商業難題，並賦能智慧產業實現數碼化轉型。騰訊雲一直秉承滿足各行各業需求的使命，運用其雲計算、大數據分析、人工智能、物聯網和網絡保安等先進科技，以及其遍佈全球的基礎架構，為教育、金融、醫療保健、遊戲、媒體及娛樂、房地產、零售、旅遊和交通等多個行業領域提供穩定、安全及領先業界的雲產品和服務。 關於優軟國際有限公司 UXSoft 是領先的零售數位化解決方案提供商，服務網絡遍及全球 10 多個國家和地區，客戶包括眾多知名的零售企業。秉持著「以科技驅動零售演進」的使命，公司致力於透過創新產品幫助零售商轉型效率並提升客戶體驗。