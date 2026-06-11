2026世界盃明日揭幕 HopeGoo：香港赴北美觀賽熱度飆升 本地影音房預訂同步走旺

香港2026年6月11日 /美通社/ -- 2026年美加墨世界盃將於明日凌晨（6月12日）正式揭開戰幔，帶動香港地區出境觀賽與本地住宿的雙重升溫。 同程旅行旗下國際旅遊預訂平台HopeGoo數據顯示，隨著賽事臨近，香港出發前往北美賽區的機票、酒店預訂熱度顯著上揚。與此同時，香港本地酒店的「影音房」及多人套房需求亦同步走高，呈現出「走出去看現場」與「留下來組團追波」並行的消費趨勢。 跨境觀賽：舉辦城市搜尋量大漲，高端客偏好一站式行程 從跨境觀賽需求來看，本屆世界盃核心賽事集中在6至7月暑期，與香港傳統出遊旺季高度重合。HopeGoo數據顯示，截至6月10日，暑期香港出發至揭幕戰舉辦地墨西哥城、決賽舉辦地紐約以及多場淘汰賽所在地洛杉磯的機票搜索量及預訂熱度在過去兩週內持續攀升，其中墨西哥城、紐約航線預訂熱度同比增長超過六成，紐約和洛杉磯的酒店預訂熱度同比增幅均超過五成。不少球迷選擇「觀賽+旅遊」的複合出行模式，行程往往覆蓋多個城市，部分高端客群更傾向於一站式解決門票、住宿與地面交通。

針對這一需求，HopeGoo上線的FIFA官方授權款待套餐，涵蓋貴賓包廂基礎套餐，包括比賽門票、專屬包廂座位、零食軟飲及紀念品，起售價為690美元，目前6月24日、25日、27日及7月18日等場次仍有餘票可供申請，為追求高品質觀賽體驗的香港球迷提供了便捷的官方渠道。 本地消費：留港球迷帶旺「影音房」，「觀賽」衍生多元社交場景 與此同時，選擇留港觀賽的球迷同樣貢獻了可觀的住宿需求。HopeGoo數據顯示，揭幕戰當晚（6月11日）至6月14日週末，香港酒店中配備高清電視的「影音房」搜索量環比增長超過八成。尖沙咀、灣仔、銅鑼灣及機場博覽館周邊的中高端酒店最受歡迎，這些區域不僅交通便利，且周邊餐飲消夜選擇豐富，契合球迷「捱夜追波、瞓到自然醒」的需求。

在房型選擇上，雙床房、家庭房及可容納多人的套房預訂佔比明顯上升，其中，「兩房一廳」及「連通套房」最受結伴觀賽的朋友群體與企業包場客戶歡迎。為捕捉此輪商機，部分酒店順勢推出觀賽專屬小食、飲品套裝，並提供免費延遲退房等貼心服務，成功將「看球賽」轉化為新形態的社交場景。 業內人士分析指出，世界盃對旅遊市場的拉動效應在今年尤為明顯，一方面得益於賽事時間與暑期旺季重疊，另一方面也反映出消費者對沉浸式、高品質觀賽體驗的追求。無論是遠赴北美現場感受氣氛，還是在本地酒店與好友共賞精彩對決，球迷們都願意為更舒適的觀賽環境和服務買單。隨著賽事推進，HopeGoo預計香港往返北美航線及本地主題住宿的熱度將持續走高，並帶動整個暑期旅遊消費的進一步釋放。