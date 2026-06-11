Compass Offices 尖沙咀新港中心 1 座全新商務中心隆重開幕 打造高效靈活與高階科技辦公空間

全新黃金據點落戶九龍商業核心地帶，全面提供酒店式服務辦公空間、緊密連結的商務社群及智能會議科技。 香港2026年6月11日 /美通社/ -- 香港領先的靈活辦公空間供應商 Compass Offices 宣佈，位於尖沙咀廣東道新港中心 1 座的全新商務中心已正式落成開幕。這座新中心的啟用，樹立了頂級商務地產與酒店式企業服務完美融合的新標準。作為 Compass Offices 2026 年在港戰略擴展藍圖的重要一環，該中心將攜手品牌預計於今年陸續登場的數個全新據點，共同孕育企業的長期增長，其中包括即將於 7 月在中環盛大登場的皇后大道中 9 號（9 QRC）高級商務中心。

新中心坐落於全球最繁華的商貿與零售樞紐核心——廣東道。地理位置優越，距離尖沙咀港鐵站 A1 出口僅需 5 分鐘步程，並可快速直達高鐵西九龍站及中港碼頭，為面向國際的跨境團隊帶來極致便捷的出行優勢。此次擴充亦進一步深耕了 Compass Offices 對尖沙咀區的承諾，品牌此前已於鄰近的新港中心 2 座設有商務中心。 「尖沙咀是香港最具活力與商業動能的核心商圈之一，我們在新港中心 1 座打造的全新中心，將為客戶提供一個集便利交通與獨特商業活力於一體的優質據點，」Compass Offices 主席 Andrew Chung 表示。「這正體現了我們每天持之以恆的追求——以酒店式款待、高度靈活性及『以人為本』的方針，為每一位空間使用者創造一個卓越的辦公環境。」

溫暖調性與現代商務美學的完美融合 秉持著深切關懷客戶的「以人為本」理念，全新中心由接待大堂起便營造出一種尊貴而不失溫度的氛圍，為團隊打造啟發靈感、蓬勃發展的理想環境。空間完美平衡了現代設計感與暖色系基調，配備了客製化瓷磚鋪設的弧形服務台及舒適的休閒沙發。穿過大堂，中心設有寬敞的開放式公共協作核心地帶，旨在鼓勵商務社群的連結與互動。這座共享空間不單只提供功能性的辦公面積，更是一個精緻的商務生態圈：優雅長島台、備有高階家電的齊全茶水間，以及多組舒適的休憩座椅一應俱全，非常適合團隊在此進行輕鬆的商務交流、激發靈感或放鬆充電。

靈活辦公空間：量身打造 1 至 25 人以上之團隊配置 辦公區域的規劃全面兼顧了員工福祉與企業的高效營運。辦公廊道採用俐落線條搭配霧面玻璃隔間，在引進充足自然光線的同時，也確保了卓越的隔音效果，為客戶帶來一個專注、安心且具支援性的辦公氛圍。新中心的即簽即用辦公室佈局靈活多變，能完美滿足不同規模團隊的空間需求，讓企業在輕鬆擴展規模的同時，獨家尊享一系列精心規劃的客戶專屬禮遇 ： 專屬 私人辦公室（1 - 5 人）： 精緻且設備齊全的獨立空間，確保團隊絕對專 注。

精緻且設備齊全的獨立空間，確保團隊絕對專 中型團隊辦公室（6 - 24 人）： 協作型空間配置，旨在激發團隊的凝聚力與積極士 氣。

協作型空間配置，旨在激發團隊的凝聚力與積極士 企業行政套房（25人以上）： 可自由擴展的客製化空間，專為尋求高營運敏捷度的跨國分部和成熟企業而 設。

所有辦公套房均配備超大落地窗，可飽覽尖沙咀繁華的城市景緻。同時選用簡約人體工學辦公傢俱，並貼心佈置了充足的收納層架，將團隊每日工作的舒適度、健康與高效生產力放在首位。 配備互動智能科技的高階商務會議室 新港中心 1 座的另一大核心亮點，是專為現代企業高層打造的高規格會議及多功能活動設施，旨在促進無縫的企業間連繫。旗艦董事會議室將富有質感的木質牆面與精心設計的柔和照明相結合，為高層決策與關鍵商務談判營造出高雅尊貴且不失親切感的簡報環境。在專業現場活動策劃服務的支援下，這些設施已為重要會議及專業商務拓展做好了完美準備。

會議室中央裝設了最先進的互動式智能電視系統，其核心功能包括： 內置高解析度視訊鏡頭： 為跨國混合會議提供流暢、清晰的遠端視訊體驗，助力遠距協作與全球商業提 案。

為跨國混合會議提供流暢、清晰的遠端視訊體驗，助力遠距協作與全球商業提 數位觸控螢幕與互動電子白板： 支援報告者進行即時動態書寫、文件標註，實現同步的高效數位協 作。 關於 Compass Offices Compass Offices致力於提供專業、高效且靈活的辦公空間，旨在支持企業在各個階段的成長。我們即簽即用的服務式辦公室讓初創企業、中小企業及跨國團隊能隨著業務發展輕鬆擴展規模。憑藉遍佈亞太地區主要商業區的黃金地段，我們提供以生產力為導向的舒適環境、精心籌劃的社群活動以及豐富的專屬禮遇，助企業在瞬息萬變的商業環境中保持敏捷並取得成功。我們成立於 2009 年，始終致力於打造啟發靈感的辦公環境，助客戶邁向卓越。